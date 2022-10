Vinland Saga - zwiastun 2. sezonu. Anime opowie o dalszych losach Thorfinna

fot. MAPPA

Vinland Saga przenosi widzów do XI wieku i opowiada o Wikingach, którzy najechali na Anglię. Historia przedstawia dojście króla Knuta Wielkiego do władzy oraz intrygę zemsty, którą planuje Thorfinn. To syn zamordowanego byłego wojownika, który dołączył do bandy najemników odpowiedzialnych za ten czyn.

Ostatni odcinek 1. sezonu tego anime wyemitowano w grudniu 2019 roku. Japońska produkcja powróci w styczniu 2023 roku z drugą serią i opowie dalsze losy Thorfinna. W sieci pojawił się zwiastun nadchodzącego sezonu, za który tym razem odpowiada studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, finałowy sezon Attack on Titan, Chainsaw Man). W tle słychać piosenkę z nowego openingu pt. River w wykonaniu Anonymouz.

Vinland Saga - zwiastun 2. sezonu

Anime powstało na podstawie mangi zatytułowanej Saga Winlandzka autorstwa Makoto Yukimury, która jest wydawana od 2005 roku. Do tej pory sprzedano ponad 7 milionów egzemplarzy. Warto dodać, że pierwszy sezon anime produkowało studio Wit.

fot. MAPPA

Vinland Saga - 1. sezon jest dostępny na Netflix.