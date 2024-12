Ryan Reynolds i Hugh Jackman znów razem? Tym razem jako... członkowie boysbandu

fot. Marvel Studios

W wywiadzie dla prestiżowego portalu popkulturowego, The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds ujawnił swój nowy projekt. Boy Band to film skupiający się na dorastających gwiazdach muzyki pop.

- Naprawdę chcę zrobić Boy Band i próbuję znaleźć na to najsprytniejszy sposób.

Teraz rzecznik Hugh Jackmana potwierdził Entertainment Weekly, że trwają dyskusje nad tym, by aktor mógł dołączyć do tego projektu. Nie tylko ten duet mógłby znów się spotkać na planie. Producentem zostanie reżyser Deadpool & Wolverine, Shawn Levy.

Ryan Reynolds o filmie Boy Band

Reynolds ma ogromną nadzieję, że projekt może zostać stworzony przy "ekstremalnie skromnym budżecie", którym nie zawładną wynagrodzenia dla aktorów. Oprócz tego wyjaśnił, co go fascynuje w tym tytule. Chciałby pokazać gwiazdy po tym, jak ich pięć minut na scenie przemija.

- Sporo członków boysbandów - a jest ich naprawdę wielu - miało menadżerów, którzy zostawiali ich na lodzie. Doświadczyli poziomu sławy, który może być bardzo trudny do dźwignięcia, a co dopiero nastolatkowi, gdy swoją wartość uzależnia od publiczności krzyczących fanów. To powoduje pewien rodzaj zatrzymanego rozwoju kulturowego. Na zawsze są kojarzeni z tym okresem swojego życia.

Obecnie Reynolds pracuje nad drugim szkicem scenariusza, który opiera się na "niesamowitym" tekście napisanym przez Jesse'go Andrewsa.

