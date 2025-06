Widowiskowy zwiastun nowego filmu Demon Slayer. Rozpoczyna się ostateczna bitwa!

fot. ufotable

Po czterech wysoko ocenianych sezonach Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fani na całym świecie czekają na dalszy ciąg historii stworzonej przez Koyoharu Gotouge, która zostanie przedstawiona w nadchodzącym filmie. Zapowiedź wydarzeń możemy zobaczyć w nowym zwiastunie.

Pierwsza część filmowej trylogii nosi tytuł Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. W nim Tanjiro Kamado, jego przyjaciele oraz najsilniejsi członkowie oddziału zabójców demonów rozpoczynają walkę z demonicznymi księżycami w twierdzy Muzana Kibutsujiego. Powróci Akaza, a Zenitsu zmierzy się z demonem, który twierdzi, że dawno się nie widzieli. Ponadto możemy zobaczyć fragment walki pomiędzy Shinobu Kochou a Doumą. Anime słynie ze wspaniałej animacji, a nowy zwiastun potwierdza, że film będzie się prezentował imponująco pod względem wizualnym. Zobaczcie poniżej.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - zwiastun

W trailerze podano również informację o nowych piosenkach, które pojawią się w anime. To A World Where the Sun Never Rises od Aimer oraz Shine in the Cruel Night w wykonaniu LiSA. Obie będą mieć premierę 18 lipca.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - premiera filmu w Polsce 12 września.

