Do sieci wyciekł zwiastun serialu Disney+ Ironheart. Nowa produkcja z Kinowego Uniwersum Marvela zadebiutowała w trakcie D23, a fragmenty zwiastuna w słabej jakości udało się nagrać osobom będącym na miejscu.

Fabuła kręci się wokół Riri Williams, która zadebiutowała już wcześniej w MCU przy okazji Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Teraz młodą bohaterkę widzimy niedługo po wydarzeniach z tamtego filmu. Potrzebuje ona pieniędzy i niedawno skończyła staż. To popycha ją do pewnych decyzji, które mogą odbić się czkawką.

Zwiastun oferuje pierwsze spojrzenia na to, jak prezentuje się zbroja następczyni Iron Mana. Chociaż jakość wideo nie jest największa, to zdaje się, że eksperci od efektów specjalnych poradzili sobie dobrze z tym zadaniem. Dostajemy też kilka ujęć ze scen walki, przelotów, a także spojrzenie na tajemniczego The Hood, w którego wcieli się Anthony Ramos.

Ironheart - wyciek zwiastuna z serialu Disney+

Sprawdźcie zwiastun póki jeszcze jest! Jako, że Marvel Studios będzie zgłaszać wycieki i będą one usuwane, na wszelki wypadek macie kilka różnych źródeł wideo.

Ironheart - informacje o serialu MCU

Dominique Thorne zadebiutowała jako Riri Williams w filmie Czarna Panter: Wakanda w moim sercu. Jej postać została przedstawiona jako genialna studentka, która podobnie jak Tony Stark, zna się na technologii i potrafi sama stworzyć zbroję bojową. W komiksach była zresztą następczynią Iron Mana, o czym możecie przeczytać poniżej: