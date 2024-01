Ironheart - w kogo wcieli się Alden Ehrenreich? Będzie to bohater powiązany z wrogiem Iron Mana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że do obsady serialu Ironheart dołączył Alden Ehrenreich. To, kogo dokładnie zagra, było przedmiotem wielu plotek. Według jednej z nich, aktor ma wcielić się w syna nieżyjącego Obadiaha Stane'a, znanego jako Iron Monger. Dodatkowo imię tego bohatera było wielokrotnie zmieniane - początkowo określano go jako "Zeke", a obecnie jako "Joe McGillicuddy". Kim ostatecznie będzie postać Ehrenreicha?

Ironheart - kogo zagra Alden Ehrenreich?

Jak informuje scooper @CanWeGetSomeToast, Ehrenreich faktycznie zagra Zeke'a Stane'a. Będzie on jednak działać pod przykrywką - przedstawi się Riri Williams jako Joe McGillicuddy.

Riri będzie potrzebowała nowych narzędzi do ulepszenia swojej zbroi. Aby tego dokonać, dziewczyna spróbuje sięgnąć do technologii dostępnej na czarnym rynku. Właśnie w tym celu zwróci się do Zeke'a, opisywanego jako etyk w tej dziedzinie.

Zeke w komiksach jest dość bezwzględnym złoczyńcą, co sugeruje, że jego współpraca z Riri nie potrwa długo w nadchodzącym serialu.

Niedawno Dominique Thorne, odtwórczyni tytułowej bohaterki, potwierdziła zakończenie zdjęć do Ironheart. Data premiery jest nieznana, ale przewiduje się, że produkcja trafi na Disney+ w 2025 roku.

