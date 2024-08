Jaki będzie The Hood w Ironheart? Anthony Ramos: "to najfajniejszy złoczyńca w historii Marvela"

Fot. Marvel

Ironheart to zapowiedziany dawno temu serial, który opowiada o losach nastoletniej, tytułowej superbohaterki, którą publiczność kinowa poznała przy okazji Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Do tej pory nie padło wiele oficjalnych informacji na temat nowego serialu dziejącego się w ramach popularnego MCU. Może się to zmienić jeszcze w tym tygodniu za sprawą D23, gdzie przewiduje się, że możemy dowiedzieć się więcej m.in. o Ironheart, ale też np. Daredevil: Born Again.

Dominique Thorne, aktorka wcielająca się w Riri Williams, powiedziała:

Od razu po Czarnej Panterze: Wakanda w moim sercu przeszliśmy do tworzenia serialu. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. To było płynne przejście. To mój pierwszy raz, gdy zanurzam się w postaci, którą już pokazałam światu. To nowe, ale bardzo fajne. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że to, co stało się w Wakandzie wymagało dużo autorefleksji.

Anthony Ramos o The Hood

Z kolei Anthony Ramos, gwiazda Twisters, zapowiedział złoczyńcę, w którego wcieli się w nowym serialu, czyli The Hood: