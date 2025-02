Nadchodzi nowa era gier w uniwersum DC? James Gunn i Peter Safran już teraz współpracują z twórcami

fot. WBIE

Na pierwsze gry będące częścią DCU będziemy musieli jeszcze długo czekać, ale James Gunn i Peter Safran już teraz ujawnili, że współpracują z różnymi studiami należącymi do Warner Bros. Games.

Podczas prezentacji DC Studios Gunn i Safran ujawnili, że wspierają między innymi zespoły NetherRealm Studios i Rocksteady w zakresie fabuły czy projektów postaci.

James i ja dosłownie siedzimy z ludźmi zarządzającymi studiami podlegającymi JB [JB Perrette, CEO i prezes Global Streaming and Games w Warner Bros. Discovery - przyp. red.], czy to NetherRealm, czy to Rocksteady, i rozmawiamy o interesujących nas postaciach i historiach, czy takich, które interesują ich.

James Gunn dodał, że mają oni wgląd w projekty na bardzo wczesnym etapie, co umożliwia im sugerowanie pewnych zmian czy nadawanie kierunku dalszemu rozwojowi. Niestety gracze będą musieli wykazać się sporą cierpliwością, a na szczegóły czy chociażby zapowiedzi gier trzeba będzie jeszcze czekać.... kilka lat.

Tak, to jeszcze kilka lat, ale mieliśmy dość aktywny udział w niektórych nadchodzących projektach – tłumaczy Safran.

Trudno też powiedzieć, jaki wpływ na gry wchodzące w skład DCU będą miały niedawne zmiany w Warner Bros. Games. Przypomnijmy, że firma podjęła decyzję o anulowaniu produkcji o Wonder Woman, a także zamknięciu trzech zespołów – Monolith Productions, PlayerFirst Games i Warner Bros. San Diego.

