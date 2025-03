Poznajcie historię pierwszego na świecie szefa kuchni! Zwiastun serialu Carême

fot. materiały prasowe

Carême to francuskojęzyczny serial Apple TV+, opowiadający o życiu pierwszego światowego szefa kuchni, Antonina Carême. Do sieci trafił już pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.

Carême – zwiastun

Carême – co wiadomo?

Pierwszy na świecie szef kuchni, Antonin Carême (Voisin) od skromnych początków w Paryżu osiągnął szczyt kulinarnej sławy w napoleońskiej Europie. Marzy tylko o zostaniu najsłynniejszym szefem kuchni na świecie, ale jego talent i ambicje przyciągają uwagę znanych i wpływowych polityków, którzy wykorzystują go jako szpiega dla Francji. Zdeterminowany, by uciec od ubóstwa i spełnić swoje marzenie, Carême może wybrać zemstę lub mieć wszystko — kobiety, bogactwo, sławę — ale za jaką cenę? Swoją miłość? Swoją duszę? Swoje życie?

W obsadzie znaleźli się Benjamin Voisin, Jérémie Renier, Lyna Khoudri, Lolita Chammah, Juliette Armanet oraz Dimitri Doré.

Historia jest adaptacją powieści Iana Kelly’ego pod tytułem Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef. Serial został stworzony przez autora książki i Davide Serino. Producentami wykonawczymi są Vanessa van Zuylen z VVZ Production i Dominique Farrugia z Banijay’s Shine Fiction dla Apple TV. Zdjęcia odbywały się w Paryżu i okolicach.

Premiera serialu Carême na platformie Apple TV+ została zaplanowana na 30 kwietnia. Cały sezon będzie składał się z 8 odcinków, a w dniu premiery zadebiutują pierwsze dwa.