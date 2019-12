4 Blocks - dlaczego warto oglądać serial TNT?

Głównym bohaterem serialu 4 Blocks jest Ali 'Toni" Hamady, Libańczyk, który wiele lat wcześniej wyemigrował do Niemiec i założył w tym kraju rodzinę. Jest to ogromnie szanowany człowiek w swojej społeczności i pozornie wydaje się spokojnym, nikomu niewadzącym, ułożonym obywatelem naszych zachodnich sąsiadów. Jednak jak to zwykle bywa, pozory mylą. Toni jest bowiem głową przestępczego, rodzinnego klanu zajmującego się między innymi handlem narkotykami. Serial rozpoczyna się w momencie, w którym główny bohater chce odejść od kryminalnego procederu i zacząć żyć legalnie, zajmując się obrotem nieruchomościami. To pozwoliłoby mu nie martwić się o to, że któregoś dnia policja zabierze go z mieszkania na oczach członków rodziny lub zginie z ręki cyngla wynajętego przez konkurencyjny gang. Jednak rozpoczęcie legalnej ścieżki życia nie okazuje się wcale takie łatwe i o Toniego raz za razem będzie upominał się przestępczy świat.

Produkcja TNT jest nazywana niemiecką Rodziną Soprano i rzeczywiście coś w tym jest. Podobnie jak kultowy serial stacji Showtime ten również ukazuje sposób działania grupy przestępczej od wewnątrz, przy okazji pokazując ogrom rodzinnych relacji, jakie wiążą członków gangu. Toni Hamady spokojnie może zostać uznany za duchowego spadkobiercę ikonicznego już Tony'ego Soprano (zbieżność imion również nie wydaje się przypadkowa). Ali to podobnie jak gangster z New Jersey człowiek, który musi jakoś pogodzić rolę dobrego ojca i męża opiekującego się rodziną z głową brutalnego gangu, który bez skrupułów rozprawia się z przeszkodami stojącymi grupie na przeszkodzie. Jednak przy tej całej przestępczej otoczce Toni stara się wprowadzać swój kodeks moralny, aby jego nielegalna profesja nie dawała decydować mrokowi, który w nim drzemie, o innych aspektach jego życia. Podobnie jak Soprano Toni po trochu traktuje kryminalny światek nie jako cel swojego życia i najważniejszy jego element, a wyłącznie jako przykry dodatek, któremu musi sprostać, aby zbudować swój wewnętrzny spokój, co jak wiadomo w tej profesji nie zawsze się udaje. Zatem jeśli pokochaliście Rodzinę Soprano lub lubicie gangsterskie produkcje, to serial dla Was.

Oczywiście nie tylko doskonały Kida Khodr Ramadan w roli Toniego bryluje w tym serialu. Produkcja TNT jest pełna barwnych postaci, które świetnie kreują na ekranie aktorzy z doborowo dobranej obsady. Veysel Gelin w roli młodszego brata Toniego, Abbasa spisuje się znakomicie. Ta postać to kompletne przeciwieństwo głównego bohatera serialu. Narwany, niepokorny mężczyzna, dla którego liczy się tylko świat nielegalnych interesów. Mimo ewidentnych chęci bycia mafijnym szefem, paradoksalnie ma o wiele mniejsze predyspozycje do tego niż jego brat. Twórcy świetnie ukazali kontrast między tymi postaciami. Na uwagę zasługuje również Karolina Lodyga w roli Ewy, partnerki Abbasa. Mimo że wydaje się w wielu przypadkach głupią i naiwną dziewczyną gangstera, to tak naprawdę w wielu momentach to ona pociąga za sznurki, popychając Abbasa do tego, aby sprzeciwił się Toniemu. Również świetną postacią jest Vince, stary przyjaciel Toniego, który przybywa po latach i odbudowuje relację z głównym bohaterem. Bardzo interesująca, wielowymiarowa postać, której wątek jest naprawdę dobrze rozpisany. Jednak nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, aby Wam nie spoilerować. Koniecznie sprawdźcie.

4 Blocks posiada wszystko to, czego potrzebuje nie tylko fan opowieści gangsterskich, ale również widz uwielbiający dobrze napisane historie, które potrafią przyciągnąć na wiele godzin. O sile produkcji decyduje przede wszystkim wciągająca, wielowątkowa fabuła, bardzo dobrze poprowadzona przez scenarzystów. Odpowiednio utrzymane napięcie, ciekawe twisty fabularne oraz umiejętne budowanie nie tylko głównej osi historii, ale również interesujących aspektów pobocznych sprawia, że chce się włączyć kolejny odcinek zaraz po obejrzeniu jednego. Do tego należy dodać pełnokrwiste postacie, które wzbudzają wiele emocji, ponieważ z jednej strony potępiamy ich działania, a z drugiej fascynuje nas ten mrok i to, jak Toni potrafi go dzielić z bardziej przyziemną rolą głowy rodziny. Całą historię uzupełnia bardzo dobrze dobrana ścieżka dźwiękowa, na której możemy usłyszeć wiele świetnego, niemieckiego rapu. Gatunku, który doskonale pasuje do takich opowieści. Dodatkowo w obsadzie serialu znaleźli się dwaj raperzy. Są to wspomniany już Veysel w roli Abbasa oraz Massiv jako Latif. Nic dodać, nic ująć, warto sprawdzić tę produkcję TNT.