96. Oscary w Kinogramie [WYWIADY VIDEO]

W warszawskim kinie Kinogram na dużym ekranie odbyła się transmisja 96. ceremonii wręczenia Oscarów. Zgromadzeni widzowie mogli na żywo oglądać, na kilku salach, to co dzieje się w kultowym Dolby Theatre w Los Angeles. Impreza przyciągnęła wiele gwiazd chcących się przekonać, który z tegorocznych filmów zostaną nagrodzone największą liczbą oscarowych statuetek. Jak się okazało faworytem w tym wyścigu, według naszych rozmówców, były Biedne istoty. Zgromadzeni aktorzy docenili w tym roku kino arthousowe, które nawiązało równą walkę z kinem komercyjnym.

Pojawiliśmy się na czerwonym dywanie z naszą kamerą by zapytać między innymi: Katarzynę Warnkę, Paulinę Gałązkę, Dobromira Dymeckiego, Katarzynę Gałązkę czy Kornelię Strzelecką o to, który z nominowanych w tym roku do Oscara filmów przypadł im najbardziej do gustu. Który wzbudził w nich jakiekolwiek emocje i zapisał się w pamięci. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Zresztą posłuchajcie sami:

Partnerami imprezy był m.in.: Kinogram, VEO i Canal+ Polska.