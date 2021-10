AppGallery – smartfonowy niezbędnik dla posiadaczy urządzeń Huawei

Źródło: Huawei

Na rynku urządzeń z Androidem panuje pełna dowolność związana z instalacją aplikacji z zewnętrznych źródeł. Projektanci smartfonów chętnie wykorzystują tę cechę systemu, aby personalizować doświadczenia związane z korzystaniem z ich smartfonów oraz tabletów. Instalują najróżniejsze nakładki graficzne zwiększając funkcjonalność sprzętu i wdrażają autorskie sklepy z oprogramowaniem, wszystko po to, aby uczynić Androida wygodniejszym w użyciu. A przy okazji lepiej zorganizować bibliotekę aplikacji, która w klasycznym androidzie nie jest zbyt przejrzysta.

Przedstawiciele Huawei na rodzimym rynku uruchomili autorski sklep AppGallery już w 2011 roku, aby przetestować potencjał oprogramowania przed jego globalnym debiutem. Kiedy w 2019 roku korporacja przestawiła się na produkcję smartfonów obsługiwanych przez ekosystem HMS, sklep urósł do rangi podstawowego źródła dostępowego do usług i aplikacji uruchamianych na urządzeniach Huawei. Przez ostatnie dwa lata firma intensywnie rozwijała AppGallery, aby dostarczyć swoim klientom kompleksowe narzędzie do zarządzania smartfonami i tabletami.

Postanowiliśmy wykorzystać nadchodzącą premierę urządzeń Huawei z linii Nova na europejskim rynku, aby nieco bliżej przyjrzeć się potencjałowi AppGallery. Jakimi aplikacjami kusi nas sklep mobilny od Huawei i na które warto zwrócić uwagę, jeśli zdecydujemy się na zakup jednego z urządzeń z HMS-em na pokładzie? Sprawdźmy to!

Usługi własne ułożą ci życie

Przegląd biblioteki AppGallery warto rozpocząć od programów opracowanych przez inżynierów Huawei, gdyż to one najlepiej oddadzą nam potencjał tej platformy.

Jedną z pierwszych aplikacji, która powinna przykuć uwagę nowych użytkowników HMS-a, jest Huawei Phone Clone. To za jej pośrednictwem =szybko i sprawnie przesiądziemy się ze starego smartfona na nowszy model, bez konieczności ręcznego synchronizowania wszystkich danych. Po zainstalowaniu Phone Clone na starym i nowym sprzęcie będziemy mogli automatycznie przetransferować SMS-y, notatki, aplikacje a nawet układ ikon na pulpicie. I to niezależnie od tego, czy transferujemy dane z Androida, czy z iOS-a – Phone Clone przystosowano do przenoszenia ustawień i aplikacji z ekosystemu Apple.

AppGallery odda nam do dyspozycji także niezwykle przydatną aplikację Petal Search, czyli zaawansowaną wyszukiwarkę oprogramowania. Dzięki niej będziemy w stanie przeczesać zewnętrzne sklepy mobilne oraz witryny producentów w poszukiwaniu aplikacji, których nie ma jeszcze w zasobach AppGallery . Do dyspozycji otrzymamy nawet widżet ekranowy, który pozwoli uruchomić wyszukiwanie bez odpalania aplikacji, bezpośrednio z poziomu głównego okna interfejsu HMS.

W skład rodziny Petal wchodzi też oprogramowanie Petal Maps, czyli alternatywa dla Map Google. Tym, co powinno zwrócić naszą szczególną uwagę w przypadku tej aplikacji, jest fakt, iż powstała we współpracy z inżynierami z firmy TomTom. To eksperci od nawigacji satelitarnej, których produkty przez lata pomagały nam odnaleźć się w terenie w czasach, kiedy o kieszonkowych smartfonach ze zintegrowaną nawigacją mogliśmy tylko pomarzyć. Petal Maps pozwolą znaleźć najlepszą drogę do celu, poinformują o korkach na drodze, a w wybranych krajach sprawdzi rozkład jazdy pojazdów komunikacji miejskiej.

W AppGallery znajdziemy również autorską usługę Huawei do przechowywania danych w sieci. Chmura Huawei ma stanowić bezpieczne środowisko do gromadzenia plików oraz transferowania ich pomiędzy urządzeniami korporacji. Dzięki niej utworzymy kopie zapasowe zdjęć, listy kontaktów, spotkań w kalendarzu, wiadomości a nawet ustawień systemowych. Chmura dostępna jest ponadto w odsłonie webowej, co pozwoli zalogować się do niej spoza ekosystemu Huawei, odpalając w przeglądarce stronę cloud.huawei.com.

Wśród pomniejszych aplikacji Huawei z zasobów AppGallery warto wspomnieć o Motywach Huaweido personalizacji wyglądu telefonu czy Przeglądarce Huawei, która dostarczy spersonalizowane informacje ze świata w usłudze Newsfeed. Posiadacze inteligentnych zegarków powinni zaś zainteresować się aplikacją Zdrowie, która grupuje wszystkie dane na temat naszej aktywności sportowej czy parametrów zdrowotnych. W aplikacji sprawdzimy jakość naszego snu i przeanalizujemy, co powinniśmy zrobić, aby lepiej się wysypiać.

AppGallery – więcej niż sklep

Przy omawianiu potencjału AppGallery nie sposób nie wspomnieć o funkcjach, których na próżno szukać w klasycznych sklepach z aplikacjami. Huawei zaprojektował bowiem swoje oprogramowanie w taki sposób, aby było czymś więcej niż tylko prostą wystawką z produktami do zainstalowania.

Na wstępie warto wspomnieć o liście życzeń, czyli sekcji, która pozwoli przesłać do operatorów AppGallery prośbę o dodanie konkretnego oprogramowania. Możemy nie tylko podać nazwę aplikacji, lecz także opisać jej działanie. Pozwoli to korporacji np. znaleźć alternatywę dla pożądanego przez nas oprogramowania. A jeśli włączymy funkcję autoinstalacji, HMS automatycznie pobierze interesującą nas aplikację, kiedy ta trafi do zasobów AppGallery .

Źródło: Huawei

Sklep przystosowano również do instalowania webowych wersji aplikacji, gdyby ich klasyczne, mobilne odsłony nie były dostępne. Takie programy zostaną umiejscowione na ekranie głównym w formie klasycznej ikony systemowej, a kiedy je uruchomimy – HMS automatycznie przeniesie nas na ich witrynę internetową. Co ciekawe część gier również jest dostępna w podobnej odsłonie – po odpaleniu takich tytułów z poziomu AppGallery system nie zainstaluje gry w pamięci urządzenia, a odpali ją pośrednictwem serwisu chmurowego, aby oszczędzić miejsce w naszym telefonie.

Zespół Huawei przygotowuje ponadto specjalne promocje dla użytkowników AppGallery skrojone z myślą o konkretnym rynku. Posiadacze urządzeń z HMS na pokładzie z Polski w zakładce PREZENTY znajdą m.in. darmową miesięczną subskrypcję Tok FM Premium, 20 zł na pierwsze zakupy w Allegro, bezpłatny dostęp do polskiej Automapy czy 3-miesięczną subskrypcję audiobooków oraz e-booków w aplikacji Empik Go.

AppGallery w walce o lokalne rynki

Warto pamiętać, że zasoby platformy Huawei nie ograniczają się wyłącznie do produktów własnych. Choć w chwili debiutu polski AppGallery oferował ograniczony dostęp do aplikacji firm trzecich, dziś znajdziemy w nim wiele programów, z których korzystamy na co dzień, a ich odnalezienie ułatwiają filtry tematyczne.

Źródło: Huawei

Zakupy zrobimy nie tylko na wspomnianym już serwisie Allegro, jest tu także eBay, Aliexpress czy Amazon. Swoje aplikacje dla AppGallery wypuścili operatorzy takich banków jak Alior Bank, Getin Bank, PKO czy mBank. Bezpośrednio pobierzemy aplikacje społecznościowe Tinder, TikTok i Snapchat, a do pozostałych zalogujemy się bądź w formie aplikacji webowej, bądź instalując je z zewnętrznych sklepów za pośrednictwem Petal Search.

Źródło: Huawei

AppGallery w ostatnich miesiącach otworzyło się na szereg programów użytkowych i rozrywkowych o globalnym zasięgu. W tej pierwszej grupie znajdziemy aplikacje firmy Bolt do zamawiania transportu i jedzenia, Booking.com do rezerwacji hoteli, chmurę Dropbox, pakiet Microsoft Office czy Wikipedię. Gracze z kolei pobiorą tytuły z serii Angry Birds, Asphalt 9, Fortnite’a czy Fruit Ninja.

Sklep Huawei wciąż jest w fazie rozwojowej, jednak już w obecnej odsłonie oferuje dostęp do wielu niezbędnych aplikacji używanych przez nas na co dzień. Europejska premiera smartfonów z linii Nova 21 października będzie kolejną okazją, aby przekonać się, jak duży potencjał tkwi w ofercie AppGallery.