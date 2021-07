Jakich książek posłuchać na wakacjach? Najlepsze tytuły na lato 2021

Źródło: Flickr user Josue Goge

Dzięki audiobookom możemy cieszyć się książkami podczas podróży samolotem, samochodem czy środkami komunikacji miejskiej. Dobry lektor wciągnie was do słuchanego świata szybciej, niż wskoczycie do wody podczas wczasów nad Bałtykiem. Jakie tytuły warto zabrać ze sobą na wakacje, by móc oddać się lekturze na plaży, na Mazurach czy w górach? Przed wami najlepsze propozycje znalezione w Audiotece.

Audioteka - najlepsze tytuły na lato

Ostatnie Pożegnanie

Czarna komedia o śmierci szalenie popularnego pisarza, który był znany ze skandali i plotek. Nad trumną zmarłego spotyka się jego skłócona rodzina – między innymi siostra, na której wzorował postać okrutnej wiedźmy w swojej książce, czy syn starający się wybić na jego sławie. Jednak naprawdę ciekawie zrobi się, gdy politycy zauważą niesłabnące zainteresowanie nieboszczykiem. By zwiększyć swoje szanse w wyborach, postanowią wyprawić mu huczny pogrzeb. Brzmi nieprawdopodobnie? W Polsce wszystko jest możliwe.

Scenariusz - Tatiana Zawrzykraj

Reżyseria - Tymoteusz Kutz

Obsada - Aldona Jankowska, Katarzyna Głogowska, Piotr Żurawski, Małgorzata Foremniak i Dariusz Starczewski

Eliza Rudzka próbuje za wszelką cenę odnaleźć zaginionego lata temu ojca, który był prokuratorem sądowym. Pomaga jej w tym były chłopak, który po ich zerwaniu został księdzem i profesorem historii sztuki. Razem przemierzają współczesną Polskę w poszukiwaniu prawdy, za którą gotowi są zapłacić każdą cenę. Jej odkrycie może być zagrożeniem dla rodzinnych układów. W roli narratora występuje Zbigniew Zamachowski, który już w pierwszych minutach jest w stanie nas rozbawić i bezpowrotnie wciągnąć do świata pełnego zagadek.

Reżyseria - Sebastian Konrad

Obsada - Aleksandra Popławska, Bartłomiej Topa, Elżbieta Jarosik, Włodzimierz Press, Grzegorz Damięcki

Czy Cezary Pazura w roli rockmana brzmi ciekawie? Jak najbardziej. Berger jest wokalistą kultowego zespołu, któremu przestaje się powodzić w życiu. Ma problem nie tylko z menadżerem, ale też z własną córką. W dodatku istnieje duże prawdopodobieństwo, że jakaś młoda dziewczyna jest z nim w ciąży. Artysta postanawia wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś kompletnie nowego. Tylko czy nie jest już za późno na takie eksperymenty w jego wieku?

Scenariusz - Marcin Ciszewski

Obsada - Cezary Pazura, Anna Dereszowska

Pierwszy audioserial dwóch znanych polskich pisarzy: Jakuba Ćwieka i Wojciecha Chmielarza! Oboje są doświadczeni w budowaniu akcji, więc nic dziwnego, że w Skowycie jej nie brakuje. Fabuła skupia się wokół Jacka, który ratuje z ulicy ściganą przez czarny samochód dziewczynę. Trudno powiedzieć, czy był to dobry wybór, ponieważ po tym wydarzeniu zaczynają się dziać wokół niego dziwne i tajemnicze rzeczy. Wszystko prowadzi do tragedii sprzed lat. Jacek będzie musiał rozwiązać zagadkę, by jego bliskim nie stała się krzywda.

Obsada - Antoni Pawlicki, Michał Żurawski, Agnieszka Więdłocha, Piotr Głowacki, Piotr Stramowski

To historia o niespełnionym muzyku, który zostaje gangsterem. Główny bohater po działalności przestępczej w Leningradzie musi uciekać do Polski przed organami ścigania i swoimi rywalami. Na miejscu jednak zamiast azylu czeka na niego mafijna wojna. Akcja dzieje się w momencie, gdy w Europie Wschodniej powoli kończy się era komunizmu. Już podczas pierwszego odcinka słuchacz ma wrażenie, jakby mówił do niego znajomy z mniej porządnego osiedla. To właśnie poczucie autentyczności wciąga do tego świata.

Reżyseria - Szymon Kuśmider

Obsada - Janusz Chabior

Czasami warto wrócić do klasyki, szczególnie jeśli szukamy romantycznych klimatów na wakacjach. Historia Scarlett O’Hary stała się kultowa na całym świecie, a ten tytuł będzie dobry i dla fanów książki, i dla osób które jeszcze jej nie znają. Dziewczyna powoli zmienia się w dojrzałą kobietę, gdy w ogniu wojny secesyjnej musi stanąć na straży rodzinnego majątku. W jej życiu jest też dwóch mężczyzn, z czego jeden nie chce dać za wygraną, jeśli chodzi o jej serce.

Obsada: Danuta Stenka

Zaczyna się dość prosto: ludzie zniszczyli Ziemię, więc muszą poszukać innego miejsca, które będą mogli podbić i zamieszkać. Dość szybko im się to udaje, ponieważ trafiają na obcych, którzy nie znają agresji. Sprawy przybierają jednak więcej niż jeden nieoczekiwany obrót. Po pierwsze: na Ziemi pozostali ludzie, którzy zdołali naprawić błędy swoich przodków i teraz decydują o losach tych, którzy wylądowali na innej planecie. Po drugie: raz na trzy lata jest losowana osoba, która może dołączyć do ich grona, a gdy nowy szczęśliwiec trafia na miejsce, widzi stosy trupów i zniszczenie. Co więc jest prawdą? Kto podbił kogo i jak ludzie podzielili się w środku kryzysu na gorszych i lepszych?

Reżyseria - Grzegorz Drojewski

Narrator - Krzysztof Stelmaszyk

Obsada - Kamil Kula, Marianna Kowalewska, Krzysztof Wakuliński, Marta Wągrocka

Audioserial na podstawie najsłynniejszej powieści Kena Folletta. Walka o władzę i przygoda na historycznym tle. Historia, którą pokochali czytelnicy na całym świecie, teraz opowiadana jest głosem Krzysztofa Gosztyły z budującymi klimat średniowiecznymi utworami w wykonaniu chóru gregoriańskiego. Tytuł dla wszystkich, którzy lubią konflikty na tle społecznych nierówności, a także dobrze zbudowane intrygi.

Reżyseria - Szymon Kuśmider

Obsada - Michał Żurawski, Katarzyna Herman, Piotr Cyrwus, Mirosław Zbrojewicz, Lidia Sadowa, Grzegorz Mielczarek

Kolejna pozycja na podstawie głośnej książki, tym razem autorstwa Remigiusza Mroza. To kryminał opowiadający historię samolotu lecącego do Toronto, który może nie dotrzeć do celu. By uratować na czas pasażerów, być może trzeba będzie rozwikłać zagadkę, w której jedyną poszlaką jest pewien chłopak. Bohater zaginął sześć lat temu i niedawno zostało odnalezione jego ciało. Jak te dwie sprawy są ze sobą powiązane? By to odkryć, trzeba dać się wciągnąć słuchowisku w narracji Krzysztofa Banaszyka.

Reżyseria - Grzegorz Gutkowski

Obsada - Katarzyna Dąbrowska, Michał Żurawski, Mariusz Bonaszewski, Piotr Stramowski, Rafał Zawierucha, Antoni Pawlicki, Tomasz Schuchardt