Karta Visa Filmowa Banku BNP Paribas. Konkursy i atrakcyjne nagrody dla miłośników kina

bnpparibas.pl

Reklama

Bank BNP Paribas przygotował interesującą ofertę dla miłośników filmów. Klienci banku mogą aktywować Kartę Filmową, która wydawana jest do Konta Otwartego na Ciebie. Jest ona dostępna w wersji mobilnej i fizycznej. Co ważne, karta umożliwia otrzymanie pakietu Canal+ online z Netflix (Plan Standard) za darmo na 6 miesięcy! Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak atrakcyjna jest to perspektywa. Szczegóły promocji znajdziecie tutaj: https://www.bnpparibas.pl/kartafilmowa/digital

Karta Visa Filmowa pozwala:

Wziąć udział w sprzedaży premiowej "Pełno wrażeń z Kartą Filmową Banku BNP Paribas" . Po spełnieniu warunków sprzedaży premiowej, a także aktywnemu korzystaniu z konta i karty klienci mogą odebrać dwa kody CANAL+ online z Netflix (Plan Standard). Każdy kod to 3-miesięczny bezpłatny dostęp do serwisu (wartość 1 kodu to 267 zł, cena na dzień 01.10.2023 r.).

. Po spełnieniu warunków sprzedaży premiowej, a także aktywnemu korzystaniu z konta i karty klienci mogą odebrać dwa kody CANAL+ online z Netflix (Plan Standard). Każdy kod to 3-miesięczny bezpłatny dostęp do serwisu (wartość 1 kodu to 267 zł, cena na dzień 01.10.2023 r.). Wziąć udział od 1.10.2023 do 31.12.2023 w konkursie „Przygoda jak z filmu” poprzez rejestrację na stronie https://www.bnpparibas.pl/kartafilmowa/digital

W konkursie "Przygoda jak z filmu" do wygrania jest wycieczka do Hollywood oraz inne atrakcyjne nagrody ze świata filmu.

fot. bnpparibas.pl

W ramach pierwszoplanowej nagrody w konkursie „Przygoda jak z filmu” klient (wraz z osobą towarzyszącą) otrzyma:

Bilet lotniczy Warszawa – Los Angeles – Warszawa (klasa Ekonomiczna);

Nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym w Los Angeles (4 noce);

Pełne wyżywienie podczas 5 dni pobytu w Los Angeles;

Opiekę rezydenta w trakcie podróży i podczas zwiedzania;

5-dniowy program zwiedzania Los Angeles z przewodnikiem;

Bilety wstępu do 2 filmowych parków rozrywki;

Ubezpieczenie OC/NNW.

W ramach drugoplanowej nagrody w konkursie „Przygoda jak z filmu” klient może wygrać:

Wizytę na planie serialu lub filmu, jeśli odpowie na pytanie konkursowe: Jaki serial według Ciebie powinien mieć swoją kontynuację i dlaczego?

Kod do platformy „VOD Green Film Festival”, jeśli odpowie na pytanie: Jaki dokument lub wywiad chciałbyś/chciałabyś nakręcić i dlaczego?

Mini projektor filmowy Prixton Cinema, jeśli odpowie na pytanie: Jaki jest według Ciebie najlepszy film do oglądania z przyjaciółmi i dlaczego?

Maszynkę do popcornu Create Popcorn Maker retro, jeśli odpowie na pytanie: Jaki film najlepiej pamiętasz z dzieciństwa i dlaczego zapadł Ci w pamięć?

Dzięki karcie debetowej klienci zyskują:

20% zniżki do Cinema City na bilety i bar kinowy przy płatności kartą;

0 zł za prowadzenie rachunku;

0 zł za wydanie debetowej Karty Visa Filmowej;

0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Banku BNP Paribas i sieci Planet Cash w Polsce;

Dla osób poniżej 26 roku życia – 0 zł za obsługę dla posiadacza karty, w innym przypadku 2 zł lub 7 zł;

Dostęp do konta przez 24/h dzięki aplikacji mobilnej;

Do wyboru Karta w wersji mobilnej i/lub fizycznej (zaprojektowanej przez artystę Andrzeja Pągowskiego).

Z Kartą Filmową Visa klienci mają dostęp do wszystkich ofert Visa Benefit Program przeznaczonych dla karty Visa Classic. Karta i konto dostępne są w oddziałach banku lub w aplikacji mobilnej GOmobile.

Więcej informacji na stronie https://www.bnpparibas.pl/kartafilmowa/digital