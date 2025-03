fot. materiały prasowe

Oficjalny kanał serialu Przyjaciele na YouTube opublikował za darmo i legalnie dwa pierwsze odcinki Joeya. Po raz pierwszy od powstania serialu jest dostępny do obejrzenia online. Do tej pory spin-off hitu komediowego nie był nigdzie dostępny do oglądania. Nie wiadomo, czy jest to zapowiedź dodania Joeya do jakiejś platformy streamingowej.

Joey online – gdzie obejrzeć?

Mało kto pamięta Joeya, ponieważ po 20 latach od premiery nie jest on nigdzie dostępny do obejrzenia. Serial został zapomniany, a nowi widzowie nie mieli okazji go poznać. Nawet w telewizji nie jest tak często emitowany jak kultowi Przyjaciele.

Wyprodukowano dwa sezony, z których każdy liczył po 10 odcinków. Początkowo projekt notował dobrą oglądalność i pomimo przeciętnych opinii doczekał się zamówienia drugiej serii. Wyniki spadły podczas emisji, więc projekt został anulowany.

Historia opowiada o tym, jak Joey (Matt LeBlanc) przeprowadził się z Nowego Jorku do Los Angeles, by rozwijać karierę aktorską. Wprowadza się do swojej siostry (Drea De Mateo), która mieszka z synem Michaelem (Paolo Costanzo).