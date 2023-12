Te filmy zarobiły najwięcej w 2023 roku. Tylko 2 tytuły przekroczyły miliard; Mario bije Oppenheimera

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Postanowiliśmy dla was podsumować wyniki box office w 2023 roku. Nikogo nie zaskoczy fakt, że najwięcej zarobiła Barbie. Najnowszy film Grety Gerwig przekroczył aż miliard dolarów w światowym box office. Wysoko na liście znajduje się także Oppenheimer, który był wyświetlany razem z nim, co jest o tyle imponujące, że to kilkugodzinna produkcja z kategorią R, a nie kolejna odsłona znanej franczyzy z wierną rzeszą fanów. Pokonał go jednak Mario.

Co ciekawe, najwyższy wynik spośród filmów Marvela uzyskali Strażnicy Galaktyki 3, od żegnającego się z MCU Jamesa Gunna. W pierwszej dziesiątce znalazł się także Ant-Man i Osa: Kwantomania z tego samego uniwersum. Jeśli chodzi o produkcje superbohaterskie, oba tytuły przegrały jednak z animacją Spider-Man: Poprzez multiwersum.

Zanim przejdziecie do pełnego rankingu, warto przypomnieć, że wyniki box office to wpływy ze sprzedaży biletów do kin, a nie kwota, którą uznaje się za zarobek danego tytułu. Z wpływów tylko określony procent idzie do kieszeni producentów, dlatego przyjęło się, że film wychodzi na zero, gdy osiąga w box office wartość 2,5 razy większą niż budżet przeznaczony na stworzenie go. Dla uproszczenia jednak w galerii zastosowaliśmy formę "zarobiły". W rankingu nie ma także filmów chińskich ze względu na brak oficjalnych danych; są dostępne tylko szacunkowe wyniki.

Te filmy zarobiły najwięcej w 2023 roku [RANKING]

1. "Barbie" zarobiła 1 441 820 453 dolarów na całym świecie.

Ranking powstał na podstawie danych z Box Office Mojo.