Tak miały wyglądać postacie Disneya. Błękitna Elsa, Roszpunka z kuszą i inni

Grafiki koncepcyjne pozwalają zwizualizować animowanego bohatera. Można jednak zauważyć, że we wielu przypadkach diametralnie różnią się od finałowego produktu, który został zaprezentowany widzom. Najlepszym przykładem na to jest Mercy z popularnej gry Overwatch. Blondwłosa anielica równie dobrze mogła być czarnoskórym muskularnym mężczyzną. Oczywiście o tym, jaka wersja ostatecznie wygrywa, decyduje w głównej mierze marketing. Jednak oglądając niektóre ilustracje można zwątpić w to, czy ten zawsze dobrze rozpoznaje potrzeby rynku.

Zaplątani - Roszpunka z kuszą

Claire Keane to artystka, która pracowała nad wieloma produkcjami Disneya. Jej oficjalna strona internetowa to nie tylko kopalnia pięknych ilustracji, ale także wiedzy o początkowych etapach filmów studia. Rysowniczka stworzyła między innymi grafiki koncepcyjne do Zaplątanych. Są bardzo malownicze i mają wręcz średniowieczny klimat. Jednak to, co naprawdę przyciągnęło uwagę fanów i wywołało falę rozczarowania, to fakt że jedna z wersji Roszpunki miała używać kuszy. Choć trzeba przyznać, że patelnia też całkiem nieźle sprawdzała się w boju i dostarczała elementu komediowego, to wciąż wiele osób wolałoby ją zobaczyć z nieco inną i bardziej niebezpieczną bronią.

Zaplątani - grafika

Kraina Lodu - błękitna Elsa?

Nie tylko ilustracje do Zaplątanych wzbudzają ciekawość. Artystka pracowała także nad Krainą lodu - ogromnym hitem Disneya, przez który ludzie na całym świecie musieli tygodniami wysłuchiwać różnych wersji Let It Go. Wizerunek Elsy można było znaleźć wszędzie, a dzieci pokochały ją całym sercem. I choć to niezaprzeczalny sukces, to z grafik koncepcyjnych wyłania się inna i równie interesująca wersja królowej. Wygląda na to, że na wstępnym etapie rozważano, by była niebieska, a jej ciało miało figurę zbliżoną do klepsydry. Trzeba przyznać, że na poniższych ilustracjach Elsa wypada niezwykle charyzmatycznie i prezentuje się bardzo świeżo.

Kraina lodu - grafika koncepcyjna

Żeby zobaczyć więcej - warto wejść na oficjalną stronę Claire Keane.

Herkules - Hades w kolorach czerwieni

Hades w filmie Herkules prezentował się w odcieniach błękitu, miał wysoką posturę i płomień na głowie. Jednak wizja Geralda Scarfe'a, brytyjskiego rysownika, była zupełnie inna. W wersji artysty król podziemi całym sobą przypominał ogień piekielny. Długie wąsy, czerwone pantofelki i szpony zamiast rąk - takiego bohatera mogliśmy dostać!

Herkules - grafika

Disney - specjalne wyróżnienia

A oto kilka grafik koncepcyjnych, które także zasługują na uwagę. Są z takich kultowych filmów Disneya jak Aladyn, Piękna i Bestia i Mała Syrenka. Choć nie różnią się bardzo od wersji finalnej, to i tak dają nam interesujący wgląd w projekty bohaterów.

Aladyn - grafika koncepcyjna

Chcielibyście zobaczyć błękitną Elsę? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o grafikach koncepcyjnych bohaterów Disneya.

