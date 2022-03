Elgato 4K60 S+ - test urządzenia przechwytującego wideo

Źródło: Elgato

Grafika w grach staje się coraz piękniejsza i niekoniecznie trzeba być graczem, by chcieć podziwiać i docenić walory artystyczne danej produkcji. Nic więc dziwnego, że streamerzy i inni twórcy wideo cieszą się taką popularnością. Bardzo aktywnie walczą o nią na różne sposoby, a jednym z nich jest dostarczanie najwyższej jakości materiałów filmowych. I choć zarówno Sony, jak i Microsoft znacznie obniżyły próg wejścia do tego światka, oferując w dwóch ostatnich generacjach konsol nagrywanie i streamowanie wideo, to jednak nie ma się co czarować, jego jakość z powodu ograniczeń sprzętu nijak się ma do rzeczywistego oddania obrazu. Przede wszystkim przez ograniczenia rozdzielczości i liczbę klatek na sekundę, a także zastosowane kodeki i kontenery wideo. Dlatego właśnie powstało 4K60 S+, najnowszy grabber wideo od Elgato, który nie tylko umożliwia nagrywanie obrazu i dźwięku w najwyższej jakości, ale też robi to przy bardzo kompaktowych rozmiarach i ogromnej łatwości obsługi.

4K60 S+, jak sama nazwa wskazuje, jest w stanie nagrywać materiał do rozdzielczości 4k i 60 klatek na sekundę, co w przypadku większości gier na najnowszej generacji konsol i tak stanowi limit tego, do czego są zdolne. Grabber umożliwi również nagrywanie obrazu w standardzie HDR10, jest więc w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co poprzednia i obecna generacja konsol weń wrzuci. Jak choćby przykładowo poniższa recenzja Horizon Forbidden West, nagrana na tym urządzeniu w rozdzielczości Full HD i 60 klatkach.

Elgato 4K60 S+ dzięki bardzo mocnemu układowi HEVC nie tylko zapisuje obraz w bardzo wydajnych i popularnych kodekach (H.265 dla HDR i 264 dla całej reszty), robi to jeszcze, zachowując niewielkie rozmiary oraz opcję rejestracji obrazu całkowicie autonomicznie od komputera, kosztem braku rejestracji HDR w tym trybie.

SPECYFIKACJA Wejście HDMI (nieszyfrowane) Wyjście HDMI (przekazywanie bez opóźnień) Obsługiwana rozdzielczość do 2160p60 HDR10 przekazywanie i nagrywanie Kodowanie HEVC/H.265 HDR, AVC/H.264 Wymiary 142 x 111 x 32 mm Waga 345 g Zawartość opakowania 4K60 S+, Zasilacz, 2x USB 3.0, HDMI 2.0

Tryb autonomiczny przydaje się, gdy chcemy zarejestrować rozgrywkę w okolicznościach, które nie pozwalają z różnych względów na zabranie ze sobą większej ilości sprzętu. Czy to pokaz prasowy, lokalny turniej, czy posiadówka, z której chcemy mieć pamiątkę - jeśli możemy wpiąć grabber między konsolę a TV i podłączyć go do prądu, jesteśmy uratowani. W takiej sytuacji potrzebne nam będzie Elgato 4K60 S+, dwa kable HDMI, zasilacz, oraz karta SD klasy U3/V30, która przy rozmiarze 256 GB pozwala na zapisanie do 7 godzin rozgrywki w 4k. Prawie wszystko, prócz karty i drugiego kabla HDMI, znajdziemy od razu w pudełku z grabberem. Dodatkowe zakupy ograniczone są więc do minimum, w końcu praktycznie każdy gracz ma już jeden kabel HDMI łączący konsolę z telewizorem.

Używanie grabbera w trybie podłączenia do komputera również jest nieskomplikowane, różnica w konfiguracji polega jedynie na tym, że karta pamięci jest nam zbędna, za to potrzebny będzie kabel USB typ A - USB typ C, który też znajdziemy w zestawie. Połączenia grabbera do PC oferuje nam zupełnie nowe możliwości, takie jak streamowanie, komentowanie na żywo, podłączenie kamery czy automatyczne zapisywanie ostatnich kilku/kilkunastu minut, jeśli ręczne nagrywanie jest wyłączone, co pozwoli nam uchwycić ciekawe momenty, które inaczej zostałyby zapomniane i nie mielibyśmy jak się nimi podzielić. Dodatkowo w przypadku połączenia z PC możemy również nagrywać obraz w trybie HDR, jeśli telewizor pozwala na jego wyświetlanie. Tutaj jednak należy pamiętać, że obciąża to mocno sprzęt i wymaga zewnętrznego procesowania, przez co możliwe jest to tylko na komputerach z GPU klasy GTX 1050 lub lepszym.

Należy zaznaczyć, że niezależnie od trybu nagrywania, grabber łapie jedynie sygnał dźwiękowy idący przez HDMI, jeśli więc gramy, korzystając z funkcji czatu głosowego, potrzebny nam będzie jeszcze rozdzielacz sygnału Chat Link Pro, który wpinamy między headset, kontroler i grabber. To umożliwi nam nagranie zarówno dźwięku z gry, jak i komunikacji drużynowej. Niezależnie od tego, czy korzystamy z trybu autonomicznego, czy podłączenia do PC, ustawienie całości i przygotowanie do pracy jest dziecinnie łatwe. Należy zacząć od wyłączenia w ustawieniach konsoli trybu HDCP, czyli szyfrowania obrazu i dźwięku w celu ochrony przed piractwem (wyłączenie HDCP blokuje możliwość uruchomienia na konsoli YouTube i innych serwisów streamingowych). Następnie jeden kabel HDMI podłączamy do konsoli i portu IN na grabberze, a drugi to portu OUT i telewizora, zaś do odpowiednio opisanego portu USB-C wpinamy zasilanie. Jeżeli korzystamy z trybu autonomicznego, pozostaje nam tylko wsadzić do odpowiedniego slotu kartę SD i wcisnąć przycisk nagrywania. W przypadku podłączenia do PC, do drugiego portu USB-C na urządzeniu oraz do komputera wpinamy kabel do przesyłania danych, oraz instalujemy oprogramowanie do urządzenia. I choć osobiście polecam do nagrywania korzystać z 4k Capture Utility od producenta grabbera, to nie można przejść obojętnie obok fenomenalnej implementacji urządzenia w OBS.

Elgato 4K60 S+

Na tym etapie pozostaje jeszcze kwestia dźwięku. Jeśli chcemy po prostu nagrywać/streamować dźwięk z gry, zostawiamy zestaw tak, jak jest, jeśli chcemy nagrywać dźwięk z gry i komunikację głosową, należy podłączyć wspomniany Chat Link Pro (w przypadku PlayStation 4 i 5) lub włączyć funkcję przesyłania sygnału do headsetu i TV (Xbox One i series X/S), natomiast jeśli chcemy komentować na żywo, pozostaje nam podłączenie mikrofonu do PC, za pomocą dowolnego interfejsu. Osobiście z całego serca polecam wykorzystać tutaj GXT 258 Fyru od firmy Trust, zwłaszcza jeśli korzystacie z PS5, bowiem nie tylko świetnie działa on z PC, ale również, a raczej przede wszystkim, z konsolą Sony. Nie tylko znacznie poprawia walory komunikacji głosowej, ale też ze swoją stylistyką, świetnie wpisuje się w design PS5.

Samo nagrywanie również nie przysparza kłopotów nawet nowicjuszom. W przypadku trybu autonomicznego wystarczy, jak już wielokrotnie wspomniałem, po prostu wcisnąć przycisk, zaś jeśli chodzi o oprogramowanie, to kwestia wciśnięcia start/stop w programie. Oczywiście, nagrywanie jest konfigurowalne i wiele ustawień można za pomocą zmienić czy dostosować do naszych potrzeb, jednak zdecydowana większość z nas nie musi nic zmieniać, bowiem zarówno urządzenie, jak i 4k Capture Utility same bezbłędnie wykrywają sygnał wejściowy i tworzą wokół tego optymalne ustawienia.

Elgato 4K60 S+ śmiało polecam każdemu, kto streamuje bądź tworzy jakiekolwiek inne treści wideo oparte o gry konsolowe. Dzięki temu poręcznemu grabberowi nawet mali twórcy są w stanie dostarczyć swoim widzom materiał o jakości do tej pory zarezerwowanej dla dużych studiów produkcyjnych ze sprzętem za niebotyczne kwoty. Trzeba przyznać, że firma Elgato świetnie rozumie potrzeby zarówno niezależnych twórców, jak i mediów, takich jak nasz portal, a 4K60 S+ to jedynie część bogatego pakietu rozwiązań technologicznych, jakie oferują.