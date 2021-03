Ewan McGregor kończy 50 lat! Wybieramy najciekawsze filmy aktora

fot. materiały prasowe

Ewan McGregor urodził się w 1971 roku w Szkocji w rodzinie nauczycieli. Wcześnie odkrył w sobie aktorską pasję i już jako nastolatek zatrudnił się jako asystent w Perth Theatre. Niedługo później rozpoczął studia aktorskie na Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Początki jego kariery związane są z telewizją, zaś w kinie zadebiutował filmem Być człowiekiem u boku Robina Williamsa.

Obecnie jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów. Pracował z takimi słynnymi i świetnymi reżyserami jak Danny Boyle, Baz Luhrmann, Roman Polański, Peter Greenaway, George Lucas czy Lasse Hallström. Za rolę w serialu Fargo McGregor został nagrodzony Złotym Globem, a do tej nagrody był nominowany jeszcze dwukrotnie, za rolę w filmie Połów szczęścia w Jemenie i w musicalu Moulin Rouge!. Na swoim koncie ma również role w spektaklach teatralnych, a także debiut reżyserski za sprawą filmu Amerykańska sielanka.

Ewan McGregor jest też ogromnym miłośnikiem motocykli, a jego podróż dookoła świata została udokumentowana w serialu Long Way Round. Jako że aktor angażuje się w działalność charytatywną, podczas podróży odwiedził ośrodki UNICEF. Jego pracę jako ambasadora tej organizacji doceniono w 2016 roku, kiedy przyznano mu humanitarną nagrodę BAFTA.

31 marca Ewan McGregor kończy 50 lat, a my przypominamy najciekawsze filmy z jego udziałem. Seansem tych produkcji warto uczcić urodziny aktora.

Nasze zestawienie otwiera czarna komedia Danny'ego Boyle'a. Grana przez Ewana McGregora, Christophera Ecclestona oraz Kerry Fox trójka przyjaciół poszukuje współlokatora do wynajmowanego w Edynburgu mieszkania. Wyłoniony na drodze kastingu mężczyzna umiera jednak na krótko po przeprowadzce. Oprócz ciała bohaterowie znajdują jeszcze walizkę pełną pieniędzy... Film zdobył nagrodę BAFTA, a Danny Boyle zastał został wyróżniony jako najlepszy reżyser na festiwalu w San Sebastian.

Osadzony w środowisku edynburskich narkomanów Trainspotting to kolejny film, przy którym Danny Boyle pracował z Ewanem McGregorem. Rola uzależnionego od heroiny Marka Rentona okazała się jednak przełomowa dla aktora i otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery. Powstała w oparciu o autobiograficzną książkę Irvine'a Welsha produkcja przez wielu uznawana jest za film kultowy, a w 2017 roku na ekrany kin trafiła jej kontynuacja - T2: Trainspotting.

Idol to rewelacyjny muzyczny film Todda Haynesa. Bohaterem dzieła jest grany przez Christiana Bale'a Arthur Stuart, który pisze artykuł o Brianie Sladzie, legendarnym muzyku glam rockowym, który u szczytu popularności zniknął bez śladu. W filmie oprócz Ewana McGregora zobaczymy Toni Collette i Eddiego Izzarda. Idol odniósł wielki sukces w Cannes - wygrał Złotą Palmę i nagrodę jury, wyróżniono go również nominacją do Oscara za najlepsze kostiumy i wygraną nagrodą BAFTA w tejże kategorii.

Ewana McGregora podziwiać mogliśmy również w wyjątkowym filmie Petera Greenawaya. Pillow Book opowiada o Japonce Nagiko. W dzieciństwie ojciec malował na jej ciele wiersze. Jako dorosła kobieta szuka mężczyzny, który będzie kaligrafował na jej ciele. McGregor wciela się w rolę Anglika Jerome, z którym bohaterka rozpoczyna erotyczną relację. Film zachwyca wysmakowanymi, erotycznymi ujęciami.

Jedną z najbardziej znanych kreacji Ewana McGrgora jest oczywiście rola mistrza Jedi, Obi-Wana Kenobiego. Dobrym pomysłem z okazji urodzin aktora jest odświeżenie trylogii prequeli w reżyserii George'a Lucasa oraz przypomnienie sobie losów Anakina Skywalkera i jego drogi na ciemną stronę mocy.

Akcja filmu Baza Luhrmanna rozrywa się w tytułowym Moulin Rouge, słynnym paryskim klubie nocnym. Widzowie musicalu poznają historię miłości ubogiego poety Christiana i zjawiskowo pięknej kurtyzany Satine, o której względy stara się również bogaty książę. W obsadzie oprócz McGregora znaleźli się Nicole Kidman i Richard Roxburgh, a także Polak Jacek Koman. Film wygrał dwa Oscary - za najlepsze kostium oraz najlepszą scenografię.