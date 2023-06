Festiwal Młodzi i Film 2023: 6 filmów których nie możecie przegapi

foto. naEkranie.pl

Wystartował 42. edycja Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie na którym można obejrzeć najciekawsze filmy polskich debiutantów. Postanowiliśmy wybrać dla Was sześć naszym zadaniem najciekawszych pełnometrażowych debiutów fabularnych, które będą tam pokazane.

Johnny, reż. Daniel Jaroszek

Johnny

Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w hospicjum, gdzie poznaje ks. Jana. Duchowny angażuje chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. Skupia się na bliskości, czułości i relacjach z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni jego życie.

Masz Ci los!, reż. Mateusz Głowacki

Masz Ci los

Rodzina przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka. Podczas stypy okazuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi grał przez całe życie, a zwycięski kupon… został pochowany wraz z nim.

Na Twoim miejscu, reż. Antonio Galdámez Munoz

Na twoim miejscu

Kaśka i Krzysiek – młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo – na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia…

Niebezpieczni dżentelmeni, reż. Maciej Kawalski

Niebezpieczni dżentelmeni

Witkacy, Boy-Żeleński, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski, cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej imprezie. Nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawia znalezienie zwłok nieznanego mężczyzny. Do drzwi dobijają się stróże prawa… a to dopiero początek kłopotów.

Słoń, reż. Kamil Krawczycki

SŁOŃ

Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec, jego matka się załamała, wówczas to on musiał zostać głową rodziny. Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. Bartek fascynuje się Dawidem i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go do podjęcia decyzji, czy jest już gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność.

Chleb i sól, reż. Damian Kocur

Chleb i sól

Tymek - młody pianista, student Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego - wraca na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między swoimi kolegami, a pracownikami arabskiego pochodzenia. Spirali, której finał okaże się być tragiczny w skutkach.