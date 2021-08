Filmy na VOD, które powinieneś nadrobić na koniec wakacji

materiały prasowe

Koniec sierpnia oznacza niestety koniec wakacji. To nie musi wiązać się z porzuceniem filmów i ostatnie dni laby są dobrą okazją do nadrobienia tegorocznych widowisk, które mimo pandemii koronawirusa w większości miały swoje premiery na dużych ekranach w kinach. Jeśli z różnych powodów nie było Wam dane ich zobaczyć, podpowiadamy, w których miejscach można uczynić to legalnie.

W tym roku głośno było między innymi o filmie Godzilla kontra Kong, który dobrze poradził sobie w box office, oraz o Mortal Kombat, który dostarczał rozrywkę i choć nie wszystkim przypadł do gustu, to jednak dobrze wpisuje się w wakacyjną rozwałkę na ekranie. Więcej informacji na temat filmów dostępnych na platformach VOD znajdziecie na stronie vod.naekranie.pl.

Co warto nadrobić przed końcem wakacji?

Dostępny: Rakuten, Chilli

Spektakularne widowisko, które pokazuje nam starcie kultowych monstrów: Godzilli i Konga. Tym samym łączy ze sobą dwie legendy, które niejako zmuszone zostały do walki o losy ludzkości. Nie zabraknie więc wielkich scen akcji i pojedynków, które na długo pozostają w pamięci.

Dostępny: Chilli, Player, Rakuten, VOD.pl, Canal+

Animacja Pete'a Doctera, który takimi filmami jak Odlot czy W głowie się nie mieści udowodnił, że jest specem w Pixarze od tematów wielkich. Całość opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki, który dostaje życiową szansę zagrania w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Jednak jeden zły krok sprawia, że jego życie może dobiec końca. Jego dusza podróżuje do tajemniczego miejsca w zaświatach, w którym nowe dusze uczą się swoich osobowości, dziwactw i zainteresowań, zanim wyruszą na ziemię. Joe za wszelką cenę chce wrócić do świata żywych, więc łączy siły z nową duszą o imieniu 22, która nigdy nie rozumiała ludzkiego życia.

Dostępny: Chilli, Rakuten, Canal+, Player

Pierwsza po wielu latach kinowa adaptacja kultowej serii gier z gatunku bijatyka. Nie do końca jest to udany powrót do marki na dużym ekranie, ale dostarcza mimo wszystko odpowiedniej dawki rozrywki. Nie brakuje bowiem widowiskowych i naprawdę krwawych starć.

Dostępny: Rakuten, Chilli

Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z pierwszej części, po których rodzinna Abbottów musi uciekać i stawić czoło brutalnej rzeczywistości świata opanowanego przez potwory. Nadal musi walczyć o przetrwanie w kompletnej ciszy, bo istoty wciąż polują, opierając się na dźwięku. Bohaterowie szybko zdają sobie sprawę, że te stworzenia to nie jedyne zagrożenie, jakie na nich czeka.

Dostępny: Rakuten, Chilli

Bohaterami ponownie są Ed i Lorraine Warren, którzy zajmują się jedną z najbardziej nieprawdopodobnych spraw. Wszystko zaczyna się od walki o duszę chłopca, która szybko zabiera ich w nieodkryte rejony. Powiązana z tym ma być inspirowana faktami sprawa, gdy po raz pierwszy w historii USA podejrzany o morderstwo broni się informacją o demonicznym opętaniu.

Dostępny: Rakuten, Chilli

Po wielu latach Tom i Jerry otrzymali możliwość pojawienia się na dużym ekranie w zupełnie nowej przygodzie. Bohaterką filmu jest Kayla (postać grana przez Chloe Moretz), która wynajmuje Toma, aby pomógł jej powstrzymać Jerry'ego przed zrujnowaniem ważnego dla niej przyjęcia w hotelu, w którym pracuje.

Dostępny: Chilli, Rakuten, Canal+

Nominowany do Oscara film Emerald Fennell. Bohaterką produkcji jest Cassie, która była obiecującą, młodą kobietą, dopóki tragiczne wydarzenie nagle zniszczyły jej świetlaną przyszłość. Obecnie rzuciła szkołę medyczną, mieszka w domu z zatroskanymi rodzicami i pracuje w kawiarni. Jednak przy okazji prowadzi mroczne, podwójne życie.

Dostępny: Player, Chilli, Cineman, Canal+

Produkcja z udziałem Nicolasa Cage'a. Fabuła skupia się na mężczyźnie, który wraz ze swoim przyjacielem, świnią, żyje na farmie w Oregonie. Trudni się on poszukiwaniem trufli, w czym niezastąpiony jest jego pupil. Pewnego dnia okazuje się, że świnia została porwana. Główny bohater udaje się więc w podróż do Portland – i tym samym do swojej dawno porzuconej przeszłości – aby ją odzyskać.

Dostępny: Rakuten, Chili, Cineman, Player, VOD.pl, Canal+, Play NOW

Film w reżyserii Nira Bergmana. Aharon samotnie opiekuje się autystycznym, od niedawna pełnoletnim synem o imieniu Uri. Żona Ahrona zostawiła go, by zająć się resztą dzieci; czasem odwiedza Uriego, by spędzić z nim kilka chwil, obdarować drobnym prezentem.

Zatruta róża

Dostępny: Chilli, Player, Rakuten, VOD.pl, Play NOW, Canal+

John Travolta i Morgan Freeman w jednym filmie? Jest to historia kryminalna, przedstawiająca losy uzależnionego od alkoholu detektywa, który podejmuje się śledztwa w sprawie zaginionej kobiety.