Naoki Yoshida o aktualizacji 6.2 i przyszłości Final Fantasy 14 Online [wywiad]

fot. Square Enix

Final Fantasy 14 Online to ostatnimi czasy jedna z moich ulubionych gier do relaksu. Choć nie mogę nazwać siebie "hardkorowym" graczem, to regularnie wracam do tej produkcji, bo miło spędza mi się z nią czas, niezależnie od tego, czy zajmuję się wykonywaniem fabularnych zadań, czy też szeregiem dostępnych aktywności pobocznych. Z wielką przyjemnością skorzystałem więc z możliwości wirtualnej rozmowy z Naokim Yoshidą, czyli reżyserem i producentem FF14. Choć wywiad dotyczył przede wszystkim zawartości wprowadzonej w patchu 6.2, to nie omieszkałem zapytać o plany na przyszłość tego popularnego MMORPG...

Final Fantasy 14 Online - screeny z aktualizacji 6.2

Skąd pomysł na Island Sanctuary i co było waszą główną inspiracją do stworzenia tego typu zawartości? To miły, relaksujący dodatek do gry, która już wcześniej dla mnie i wielu znajomych była formą odpoczynku i ucieczki od problemów dnia codziennego. Mam jednak wrażenie, że wirtualna farma to zarazem coś w równym stopniu pasującego do Final Fantasy 14 Online, jak i kompletnie nieoczekiwanego.

Cieszą mnie twoje słowa uznania. Dziękuję! Dodawaliśmy do FF XIV coraz więcej i więcej aktywności związanych z walką, a plany z dodaniem Island Sanctuary zaczęły się od pomysłu na stworzenie "miejsca", w którym wszyscy mogliby grać swobodnie lub zrelaksować się bez potrzeby odblokowywania czy levelowania Disciples of the Hand / Land [profesji związanych ze zbieraniem surowców lub wytwarzaniem przedmiotów - przyp. red]. Jest taki popularny program telewizyjny w Japonii, w którym członkowie grupy zajmują się uprawą roli na niezamieszkałych wyspach. To również było dla mnie wielkim źródłem inspiracji.

Gra z każdą aktualizacją staje się coraz większa. Dostajemy nowe historie, mechaniki, lochy i wyzwania. Nie boisz się, że z czasem dojdzie do tego, że będzie to zbyt skomplikowane dla nowych graczy? Dostępny trial jest bardzo hojny, ale jednocześnie wymaga czasu i nauki, co może odrzucić pewnych potencjalnych odbiorców. Niedawno wystartowaliście z serią wideoporadników. Czy możemy spodziewać się w przyszłości podobnych inicjatyw?

Chciałbym zacząć od tego, że poziom skomplikowania dla nowych graczy to coś, na co zwracamy uwagę od premiery A Realm Reborn. Przydzielamy zasoby i odpowiednio z nich korzystamy, by dostosować poprzednią zawartość kawałek po kawałku. Chcemy pomóc graczom przyzwyczaić się do rozgrywki. Można powiedzieć, że zapewniamy wsparcie dla nowych graczy właśnie dlatego, że się nimi przejmujemy. Oczywiście nadal zamierzamy kontynuować wprowadzanie inicjatyw przeznaczonych dla nowych graczy oraz kontynuować nasz dotychczasowy sprawdzony design, który pozwala graczom w naturalny sposób poprawiać ich umiejętności podczas nadrabiania fabuły.

Patch 6.2 wprowadził dalsze usprawnienia dla systemu Duty Support. Czy macie w planach, by z czasem cały główny wątek fabularny był możliwy do ukończenia solo, bez potrzeby organizowania grup z przyjaciółmi lub używania matchmakingu?

Do premiery naszego następnego rozszerzenia (7.0) Duty Support zostanie zaktualizowany, by umożliwiał ukończenie wszystkich lochów wchodzących w skład głównego scenariusza. Jeśli chodzi o to, czy system ten obejmie również triale MSQ [grupowe walki z bossami będące częścią kampanii fabularnej - przyp. red.], to zależy to od naszych celów i mocy przerobowych, nadal się nad tym zastanawiamy.

Czy w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się jakichś zupełnie nowych wydarzeń crossoverowych? Final Fantasy 16 ma zadebiutować latem 2023 roku. Nie mogę się doczekać! To idealna okazja do utworzenia jakiegoś eventu i dodania nowych przedmiotów...

Cóż, zastanawiam się, co się stanie! (śmiech) Podczas prac nad zawartością crossoverową ekstremalnie ważna jest synergia pomiędzy drugim zespołem i naszym (FFXIV). Dla przykładu: Final Fantasy 16 nadal znajduje się w produkcji i zaoferowanie im takiej współpracy w tym momencie sprawiłoby im jedynie ból. Mam nadzieję, że po premierze FF16 i po tym, jak zespół FF14 zapozna się z grą, będziemy mieć możliwość przygotowania jakiegoś crossovera! :)

I na sam koniec: czy możesz dać nam jakąś drobną wskazówkę dotyczącą niedalekiej przyszłości Final Fantasy 14 Online? Wiem, że żadne szczegóły raczej nie wchodzą w grę, ale może uda się przemycić jakiś drobny teaser, który zainteresuje naszych czytelników...

Niestety, na ten moment trudno coś powiedzieć... Patch 6.2 niedawno miał premierę, mamy też sporo zawartości w nadchodzącej aktualizacji 6.25. Oczywiście, pracujemy również nad patchem 6.3. Wskrzesi on pewien typ zawartości, który od dłuższego czasu zostawiony był na drugim planie... Obawiam się spojrzenia, jakie rzuci mi pewien project manager w zespole FFXIV, więc to wszystko, co mogę na ten moment powiedzieć! (śmiech)