Przygoda, zagadki, zabawa i coś dla szarych komórek. Polecamy gry planszowe i karciane na lato

mat. prasowe

Mamy sezon wakacyjny w pełni, a to sprzyja większej ilości wolnego czasu, wyjazdom z przyjaciółmi i rodziną. Świetnym urozmaiceniem takich wypraw są gry: ot, wystarczy spakować do torby czy bagażnika, a w odpowiednim momencie wyciągnąć i świetnie się bawić.

W naszym zestawieniu znajdziecie gry, w które będziecie mogli grać w każdych warunkach, ale też takie, które będą wymagały większego skupienia. Są pozycje szybkie i lekkie, ale nie zabrakło też poważniejszych, z klimatem. Są pozycje imprezowe i przeznaczone dla wielu graczy, ale też gry, w które będziecie mogli grać samemu. Łączy je jedno: na pewno nie będziecie się przy nich nudzić.

Oto nasze propozycje gier karcianych i planszowych na lato:

7 rund

W grze 7 rund starasz się zebrać cztery karty zapewniające najwięcej punktów. W trakcie rozgrywki do czterech kart na ręku dociągasz piątą kartę, potem zagrywasz jedną z nich i rozpatrujesz efekt zagranej karty. Na końcu gry zliczasz punkty z kart, które zostały ci na ręku.

7 rund - wygląd gry

Katedra Koszmarów

Dla niektórych prace Zdzisława Beksińskiego to przerażające i urzekające zarazem wizje rodem z koszmarów czy grozy. Dla innych te dzieła sztuki stają się źródłem inspiracji i wizji niebanalnego świata, który tylko najodważniejsze dusze pokuszą się odwiedzić. Zdzisław Beksiński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich malarzy wszech czasów, a jego obrazy stały się inspiracją dla Błażeja Kubackiego, który stworzył grę planszową przesiąkniętą oryginalnymi wizjami i barwnymi pejzażami, jakie wyszły spod ręki tego cenionego artysty. Nie tylko pełny zestaw grafik “Katedry Koszmarów” opiera się wyłącznie na jego pracach, ale cały mechanizm gry jest bezpośrednim wynikiem interpretacji sztuki artysty. Polska edycja gry jest Oficjalnym Licencjonowanym Produktem, nad którym Patronat objęło Muzeum Historyczne w Sanoku, będące właścicielem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego. Otwórz oczy. Czy widzisz przed sobą krainę snów i koszmarów? Wizja piękna i grozy to tylko pierwszy krok na drodze ku wielkości. Zostań wizjonerem, strategiem, zdobywcą a może nawet zwycięzcą. Wkrocz w świat przepełniony mrokiem...

Katedra Koszmarów

Listy z Zaświatów to gra imprezowa dla miłośników gier słownych. Dwie drużyny mediów ścigają się, by odkryć sekretne hasło podpowiadane przez ich towarzysza - ducha. Na zmianę zadają duchowi pytania z puli dostępnych kart niewidocznej dla przeciwnej drużyny. Ale jest haczyk! Duchy zapisują tylko kilka pierwszych liter odpowiedzi - tylko tyle, by podpowiedzieć swoim, ale nie zdradzić zbyt wiele przeciwnikom.

W każdej rundzie drużyny wybierają swoich reprezentantów - duchów, który odpowiadając na pytania drużyny, będą naprowadzać ich na hasło. Obie drużyny mogą dowiedzieć się więcej o haśle za pomocą pytań na kartach, jakie przekazują swoim duchom. Pytania są tajne dla przeciwnej drużyny. Duchy kolejno odpowiadają na pytania swoich drużyn z kart powoli, literka po literce, wypisując odpowiedź na kartce. Gdy drużyna już wie, jaką odpowiedź chciał napisać ich duch, przerywa mu. Lepiej, aby przeciwna drużyna nie domyśliła się o jaką podpowiedź chodzi i nie odgadła hasła jako pierwsza. Gdy drużyna domyśla się o jakie hasło chodzi, powoli - literka po literce - zapisuje swoją odpowiedź. Jeśli są w błędzie, duch ich zatrzyma. Jeśli zgadną - wygrali.

Dzięki prostym zasadom w parę chwil każdego nauczysz grać w Listy z Zaświatów. A ponad 100 pytań na kartach i 300 różnych haseł pozwoli na niekończącą się dobrą zabawę. Listy z Zaświatów znakomicie wpisuje się w kolekcję rozpoczętą przez Decrypto czy Tajemnicze Domostwo.

Listy z Zaświatów

Criss Cross

Każdy gracz otrzymuje arkusz gry oraz ołówek, a jego zadaniem będzie rysowanie symboli pojawiających się na kościach. Należy tak planować rozmieszczenie symboli, aby było najwięcej tych samych w linii. Po 14 rundach obliczamy punkty z kolumn i szeregów. Wygrywa gracz, który zdobędzie ich najwięcej. Dwa poziomy trudności pozwolą dostosować grę do wieku i umiejętności graczy. Gra posiada też tryb rozgrywki dla jednego gracza.

Criss Cross

Brzdęk! W! Kosmosie!

W Kosmosie… Nikt nie usłyszy… TWOJEGO BRZDĘKU!

Obrzydliwie zły Lord Eradikatus opanował niemal całą galaktykę. W tej chwili wizytuje jej podbite sektory na pokładzie Eradykatora – swego flagowego statku. Jak przystało na tyrana, pyszni się przy tym niesamowicie. Najwyższa pora utrzeć mu nieco nosa. Wraz z innymi złodziejaszkami postanawiasz odciążyć dyktatora ze zbędnych bogactw. Prosta sprawa, wystarczy przedostać się do modułu dowodzenia, zgarnąć, co się da i znikać, ile sił w nogach.

Jeżeli ci się poszczęści, na swej drodze napotkasz wartościowych sprzymierzeńców i znajdziesz użyteczny sprzęt… Jest tylko jeden problem. Jeden fałszywy ruch i… Brzdęk! Czujne ucho Eradikatusa od razu wychwyci dźwięk wydawany przez intruza. Co gorsza, kiedy ten niezbyt przyjemny typek zorientuje się, że w twoich kieszeniach brzdęka sporo jego ulubionych zabawek, będzie bardzo, bardzo zdenerwowany. Zachowaj zatem ostrożność i licz na to, że twoi konkurenci narobią więcej rabanu, ściągając na siebie uwagę Eradikatusa.

Kiedy nadarzy się sposobność, bierz forsę oraz inne precjoza i prędko pakuj się do kapsuły ratunkowej, by ocalić skórę przed morderczym gniewem despoty!

Hotel i Ptaki

Przeważająca większość gier planszowych dostępnych na rynku pozwala bawić się czterem osobom jednocześnie. Część z nich oferuje niekiedy osobny tryb rozgrywki dla jednej osoby, ale często polega on tak naprawdę na symulowaniu zabawy we dwójkę i kontrolowaniu wirtualnego przeciwnika, co nie do końca oddaje ideę gry w pojedynkę. Zupełnie inaczej jest w przypadku tytułów skrojonych z myślą o wyłącznie jednym graczu. W nowej serii kompaktowych gier logicznych wydawnictwa Muduko, mierzymy się bezpośrednio z wyzwaniem i próbujemy je rozwiązać na własną rękę.

Zarówno Hotel jak i Ptaki oferują aż 60 zagadek o rosnącym poziomie trudności. Te najłatwiejsze, oswajające z mechaniką gry, będą doskonałe już dla siedmiolatków, ale późniejsze etapy będą rozgrzewać szare komórki u nastolatków, a nawet i dorosłych. Idea w obu częściach jest podobna. Każda karta to jedno wyzwanie, które polega na odpowiednim rozmieszczeniu wskazanych elementów.

W Ptakach gracz stara się znaleźć na magicznym drucie miejsce dla kolorowych ptaszków. Każdy z nich ma indywidualne wymagania - niektóre będą chciały zająć wyłącznie skrajne miejsce, a inne nie będą tolerowały towarzystwa ptaszka o danym kolorze. Z kolei w Hotelu gracz będzie musiał ulokować gości o potwornych wymaganiach. Niektórzy będą chcieli podziwiać widoki z najwyższego piętra, inni nie pogardzą towarzystwem mumii, a pozostali zapragną pokój wyłącznie dla siebie.

Hotel

Pitagoras

ŻONGLERKA LICZBAMI! Kości, karty, refleks i… matematyka!

Pitagoras to zwariowana gra imprezowa, w której musisz dokonywać błyskawicznych rachunków.

3 POZIOMY TRUDNOŚCI: - wymień niebieską kość na czerwoną bądź czarną, aby dostosować poziom trudności do wieku graczy (regulując zakres liczb).

Pitagoras to świetna gra imprezowa, ale może być też wykorzystana w edukacji.

Pitagoras

Walkie-Talkie

Walkie-Talkie to kooperacyjna karciana gra, której talia składa się z liter i kolorów. Waszym zadaniem jest jak najszybsze wymyślenie słów, które odpowiadają wybranym kolorom i literom. Nie ma rund – wszyscy grają w tym samym czasie.

Gracze testują tu swoją spostrzegawczość i słownictwo, a to wszystko pod presją czasu - pojedyncza rozgrywka trwa bowiem 30 sekund na gracza (czyli zaledwie 2 minuty przy grze czteroosobowej!). To sprawia, że Walkie-Talkie jest szybką i zabawną pozycją, w którą można grać nawet wtedy, gdy ma się do dyspozycji tylko kilka minut wolnego czasu (np. na krótkiej przerwie w szkole).

Walkie-Talkie sprawdzi się jako prezent dla początkujących graczy jak i tych zaawansowanych - ci pierwsi ucieszą się z przystępnych zasad, a Ci drudzy docenią wyzwanie jakie niesie z sobą bicie własnych rekordów.

Reakcja łańcuchowa

Im dłuższa, tym lepsza!

Dopasuj do siebie symbole na kafelkach, aby uruchomić reakcję łańcuchową i zdobywać punkty. Im dłuższa reakcja, tym lepiej!

Każdy ruch to łamigłówka wymagająca spostrzegawczości i planowania. Znalezienie najlepszej opcji dostarcza wielkiej satysfakcji. Dzięki małemu pudełku i szybkiej rozgrywce to idealna gra do zabrania w podróż.

Cartaventura: Oklahoma

Hrabstwo Grayson, Teksas, wiosna 1861 roku.

Nazywasz się Bass Reeves i za chwilę skończysz dwadzieścia trzy lata. Jedyna rzecz, którą posiadasz na własność, to właśnie twoje imię: Bass. Wszystko inne należy do twojego pana, Williama Steele’a Reevesa – łącznie z nazwiskiem, które po nim otrzymałeś. Urodzony jako niewolnik, syn i wnuk niewolników, wczesne lata swego życia spędziłeś na polach bawełny i trzciny cukrowej, zaharowując się do nieprzytomności. Nie masz wątpliwości, że pewnego dnia stąd uciekniesz, a wtedy… co ma być, to będzie!

W Cartaventurze gracze sami tworzą własną przygodę, wykorzystując po grupowych konsultacjach karty oferujące różne wybory. Będziecie budować tutaj mapy i podróżować po kartach historii. Poza prostym i oryginalnym systemem gry pozwalającym na kilkukrotne przechodzenie tego samego scenariusza, czekają tu na Was także piękne, akwarelowe ilustracje.

Ta gra karciana będzie doskonałym prezentem dla miłośników kooperacji, interesującej fabuły i przeżywania przygód. Z uwagi na osadzenie w realiach geograficzno-historycznych spodoba się również amatorom podróżowania i wszystkim, którzy są ciekawi świata.

Seria Cartaventura zdobyła wiele nagród i wyróżnień we Francji m.in. nominację do Złotego Asa w 2022 roku i Nagrodę Jury na Festiwalu Gier Planszowych Rennes en Jeux 2022.

