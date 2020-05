Gwiezdne Wojny - postacie z książek, które powinny pojawić się w filmie lub serialu. Nasze typy

Gwiezdne Wojny czekają na kompletnie nowe otwarcie. Gdy zakończono Gwiezdną Sagę oraz seriale Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i Star Wars Rebelianci, czas na coś kompletnie świeżego i odciętego od tego, co do tej pory było esencją Star Wars dla widza. The Mandalorian był tym pierwszym krokiem, bo łączył coś znajomego z czymś kompletnie nowym i ekscytującym. Takim sposobem stał się hitem na skalę globalną.

Przez wiele lat w książkach, komiksach oraz też w serialach animowanych oraz również w komiksach ze świata Star Wars pojawiło się wiele ciekawych postaci, które zasługują na przeniesienie do wersji aktorskiej. Wiemy, że zapowiedziano pojawienie się Ahsoki Tano granej przez Rosario Dawson, więc to może być pierwszy krok w przedstawianiu takich postaci i wykorzystaniu ich w kolejnych historiach.

Wszyscy mamy świadomość oczekiwania czegoś kompletnie nowego, więc gdy prawdopodobnie fabuła zostanie osadzona 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi w okresie High Republic, wówczas nie ma co liczyć na znane fanom postacie. Jednak nie sądzę, aby Lucasiflm całkowicie odciął się od znanego okresu po Powrocie Jedi lub pomiędzy wydarzeniami z trylogii, w których można pokazywać zupełnie inne historie. Potencjał jest nieograniczony.

Gwiezdne Wojny - postacie z książek