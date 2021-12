H24 - 24 godziny z życia kobiety - filmowy manifest przeciwko seksizmowi w Arte.tv

fot. Arte.tv

H24 - 24 godziny z życia kobiety to zbiór filmów krótkometrażowych, które zostały zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Jest to filmowy manifest przeciwko seksizmowi i różnym formom przemocy, której kobiety doświadczają na co dzień. Pomysłodawczyniami projektu są Nathalie Masduraud i Valérie Urrea. 24 filmy krótkometrażowe są oparte na tekstach europejskich autorek i odegrane przez 24 wyjątkowe aktorki. Nie brakuje polskiej propozycji, w której wystąpiła Agnieszka Żulewska.

Wybraliśmy dla was kilka najciekawszych filmów, które są warte uwagi. Pozostałe odcinki można obejrzeć na ARTE.tv - bezpłatnym, kulturalnym kanale VOD współfinansowanym ze środków unijnych. Znajdziecie tam między innymi filmy dokumentalne, reportaże śledcze, programy poświęcone popkulturze i sztuce.

H24 - 24 godziny z życia kobiety

Kok

W tym krótkim filmie - opartym na oryginalnym tekście Agnès Desarthe - bierze udział Kayije Kagame. W środku debaty profesor prawa mówi jej: „Ależ ładnie pani w tym koku!”. Kobieta wspomina: "I wtedy... Uśmiechnęłam się. Bo jestem uprzejma. Bo przecież trzeba się uśmiechać, jak ktoś mówi, że jesteś ładna...".

Szczegóły

W tym krótkim filmie - opartym na oryginalnym tekście Nadii Busato - bierze udział Svevy Alviti. Po wyjściu z sądu wraca do pracy. Mężczyzna, który podał jej pigułkę gwałtu i wykorzystał, został właśnie uniewinniony z braku dowodów.

Sygnały

W tym krótkim filmie - opartym na oryginalnym tekście Angeli Lehner - bierze udział Diane Kruger. Bohaterka pracowała całą noc, więc rano zasnęła w autobusie. Nagle siedzący obok niej mężczyzna klepnął ją w ramię, aby ją obudzić. Pokazał jej wiadomość na ekranie telefonu: „Mogę cię polizać?”

Mój prześladowca

W tym krótkim metrażu - opartym na oryginalnym tekście Lize Spit - występuje Charlotte De Bruyne. Dziewczyna, zmęczona ciągłym nagabywaniem mężczyzn na ulicy, sugeruje jednemu, który nie daje jej spokoju, żeby zrobili sobie razem selfie. Ten zgadza się i uśmiecha do kamery.

To jest ciało moje

W tym krótkim metrażu - opartym na oryginalnym tekście polskiej pisarki Grażyny Plebanek - występuje polska aktorka Agnieszka Żulewska. Kobieta, czekając na autobus, zostaje zaatakowana przez mężczyznę, który próbuje dotknąć jej piersi. Nie wie jednak, że bohaterka trenuje boks...