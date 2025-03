TA postać miała być złoczyńcą w Batmanie? Ma się to zdarzyć przed jej własnym filmem w DCU!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O tej postaci w DCU ostatnio jest głośno za sprawą jej solowego filmu, ale według najnowszych plotek pierwotne plany na nią nieco się różniły. Była bowiem brana pod uwagę jako potencjalny złoczyńca w nadchodzącym Batmanie II.

Batman II – czarny charakter

Według plotek, pierwotnym planem na obsadzenie roli głównego złoczyńcy w Batmanie II był Clayface. Postać ta dostanie jednak własny film w DCU, ku zdziwieniu wielu fanów. Wcześniej w transakcjach zaznaczono, że Clayface będzie miał "znaczącą rolę" w sequelu, a Bill Ramey z Batman on Film, uważa, że ta postać faktycznie miała być tam antagonistą, zanim pojawił się zarys na związany z nią solowy projekt.

Clayface nie do końca pasuje do stosunkowo realistycznego względem naszego świata Batmana, przez to, że jest postacią zmiennokształtną. Tutaj wskazano jednak fakt, że w pierwszych komiksach z lat 40. ubiegłego wieku, Clayface wcale nie był zmiennokształtny i twórcy mogliby to wykorzystać.

Clayface zadebiutuje w kinach 11 września 2026 roku, zaś Batman II w 2027 roku.