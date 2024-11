HUAWEI Watch GT 5 Pro – trwałość, nowoczesność i ponadczasowy wygląd

fot. naEkranie.pl

Trafiła mi się ostatnio nie lada gratka, bo na moim nadgarstku wylądował HUAWEI Watch GT 5 Pro, czyli najnowszy smartwatch łączący zaawansowane technologie z najwyższej jakości materiałami, takimi jak tytan klasy lotniczej w wersji 46 mm i nanoceramika w wersji o średnicy 42 mm. To świetna propozycja dla osób ceniących elegancki design, trwałość i funkcjonalność w przystępnej cenie. Jak się okazało, jestem w ich gronie.

Trwałość i elegancja

HUAWEI Watch GT 5 Pro (46 mm) zachwycił mnie od pierwszego spojrzenia, czyli od razu po otwarciu eleganckiego pudełka, w którym oprócz zegarka znalazłem także ładowarkę i dodatkowe ogniwa do przedłużenia bransolety. Dynamicznie zaprojektowany ośmiokątny bezel tytanowej koperty sprawia, że smartwatch naprawdę wpada w oko. Okazał się także niezwykle odporny na trudy dnia codziennego i świetnie przygotowany na wszelkie weekendowe aktywności, ponieważ stworzony został ze stopu tytanu klasy lotniczej. Dodatkowo ceramiczne wykończenie spodu zapewniło komfort i higienę podczas noszenia go na okrągło. Każdy, kto nosił dłużej zegarek na silikonowym pasku, dobrze wie, czym to pachnie. Konstrukcja okazała się nie tylko wytrzymała (nie było śladu po tym, jak uderzyłem nim o klamkę w drzwiach), ale także stylowa – smartwatch wygląda po prostu jak nieco futurystyczny, ale wciąż klasyczny zegarek.



Piękno w każdym detalu

Muszę wspomnieć o białej wersji HUAWEI Watch GT 5 Pro (42 mm) – modelu, który Huawei stworzył dla kobiet lubiących elegancję i nowoczesność. Ceramiczna koperta wyróżnia się pięknym, perłowobiałym kolorem, a delikatne złote akcenty nadają jej luksusowy charakter. To zegarek, który świetnie komponuje się z biżuterią i może być idealnym dodatkiem do codziennych i wieczorowych stylizacji. Smartwatch dostępny jest z ceramiczną, elegancką bransoletą wykończoną złotem lub białym paskiem. Za tą elegancją kryją się te same najnowocześniejsze technologie i możliwości, co w większym modelu.

Jasny i wytrzymały ekran

Wyświetlacz, czyli bez wątpienia najważniejszy element Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm), pokryty jest wytrzymałym szkłem szafirowym, niezwykle odpornym na zarysowania. Nawet po latach codziennego użytkowania będzie wyglądał jak nowy! Ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli skutkuje dużym zagęszczeniem pikseli, rzędu 326 PPI (pikseli na cal). Dzięki temu wszystkie ikony oraz informacje są wyraźne i czytelne, a jasność ekranu zapewnia dobrą widoczność nawet w pełnym słońcu, o które niestety tej jesieni trochę trudno w naszym kraju. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o tym, że minimalna jasność ekranu jest wystarczająco niska do komfortowego użytkowania w ciemnościach. Mówiąc prościej: zegarek nie oślepiał mnie, gdy zerkałem na niego w nocy, żeby sprawdzić, ile snu mi jeszcze zostało.

Jakość obrazu i żywe kolory sprawiają, że zerkanie na tarczę smartwatcha cieszy mnie za każdym razem. Tarcze mogę łatwo zmienić jednym dłuższym dotknięciem, więc nieustanie nimi żongluję tak, aby najlepiej odzwierciedlały mój aktualny nastrój albo wyświetlały te informacje, które mnie w danej chwili interesują. Podstawowy wybór tarcz jest duży, a we wspomnianej apce Huawei Zdrowie czekają na mnie jeszcze tysiące. Nie zawaham się ich zainstalować!

Trwałość i troskliwość na co dzień

Zegarek jest naładowany od razu po wyjęciu z pudełka, więc już po chwili na ekranie pojawiło się logo Huawei, a potem kod QR, który kieruje do aplikacji Huawei Zdrowie. Dzięki temu zarządzałem smartwatchem z poziomu smartfona. HUAWEI Watch GT 5 Pro współpracuje z każdym smartfonem bez względu na system operacyjny, a więc na Androidzie, na iOS oraz na tych modelach smartfonów Huawei, które działają pod kontrolą ich firmowego systemu EMUI. Z kompatybilnością smartwatcha z dowolnym smartfonem nie powinno być więc żadnych problemów. Na próbę połączyłem go nawet z telefonem z 2017 roku i wszystko działało.

Huawei Watch GT 5 Pro zachwycił mnie nie tylko eleganckim designem, ale także solidnością, na której mogłem bezwarunkowo polegać. Zegarek jest tak odporny, że szybko przestałem się o niego troszczyć. Wiem, że zniesie w zasadzie wszystko. Mogę w nim pływać i nurkować, a nawet rzucić go w błoto. W wakacje z radością i bez obaw pójdę z nim na plażę i zanurzę się w morskiej wodzie. Jest naprawdę lekki i wygodny (smartwatche od Huawei z roku na rok są coraz smuklejsze), więc noszę go w zasadzie non stop i śpię w nim nie tylko, aby sprawdzać godzinę, ale też po to, by mierzył jakość mojego snu i informował o wykrytym bezdechu sennym, który niestety dotyka mnie, podobnie jak miliony mężczyzn w Polsce. Do tego nieustannie mierzy mój puls, temperaturę ciała, natlenienie krwi i sztywność tętnic. Nie jest tak prozdrowotnie zorientowany, jak HUAWEI Watch D2, który potrafi też mierzyć ciśnienie, ale za to jest od niego znacznie bardziej elegancki.

Klasyczna obsługa i komfort noszenia

Miałem już do czynienia z wieloma zegarkami Huawei, noszę je zresztą na co dzień, więc błyskawicznie odnalazłem się w nawigacji po czytelnym menu HUAWEI Watch GT 5 Pro. Podstawę stanowi oczywiście przesuwanie palcem po dotykowym ekranie, ale przydaje się też wciskana koronka, która delikatnie wibruje, gdy ją obracam, żeby przybliżyć menu lub przewinąć tekst. Poniżej koronki znajduje się przycisk, któremu mogę przypisać jakąś funkcję – domyślnie jest to szybki dostęp do treningów, co ułatwia rozpoczęcie ulubionej aktywności. Przycisk ten pozwala także na przeprowadzenie szybkiego badania EKG, co jest nowością w zegarkach Huwei Watch GT 5 Pro i znacznie zwiększa ich prozdrowotne możliwości.

Lubię zegarki z bransoletami, a tytanowa bransoleta Watch GT 5 Pro jest nie tylko stylowa, ale też praktyczna. W kilka chwil dostosowałem jej długość do obwodu mojego nadgarstka, choć w ogóle nie mam zadatków na zegarmistrza. Wymiana bransolety na fluoroelastomerowy pasek sportowy nie wymaga żadnych narzędzi, co pozwala mi szybko dostosować zegarek do różnych okoliczności – od treningu po bardziej formalne spotkania.

Elegancja i jakość na wyższym poziomie

Po czasie, jaki spędziłem z HUAWEI Watch GT 5 Pro (46 mm), mogę ze spokojem stwierdzić, że połączył on najwyższej jakości materiały z zaawansowaną technologią. To smartwatch, który sprawdzi się w każdych warunkach. Tytanowa koperta i bransoleta gwarantują trwałość i nadają mu retrofuturystyczny sznyt, jakby tradycyjny zegarek elektroniczny z lat 80. XX wieku przeniósł się o 40 lat w przyszłość i wszczepił sobie najnowsze technologie.

Podczas użytkowania HUAWEI Watch GT 5 Pro próbowałem znaleźć w nim jakieś wady, ale Huawei naprawdę coraz bliżej jest do smartwatchowej perfekcji. Jeśli więc szukasz smartwatcha, który będzie nie tylko funkcjonalny, ale także trwały i stylowy, to ten model z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Świetnie łączy nowoczesność z klasyczną formą zegarka, a mnogość zaawansowanych funkcji sprawia, że jest to idealny towarzysz na co dzień. Huawei zaradził też dotychczasowej pięcie achillesowej swoich zegarków – z radością mogę powiedzieć, że HUAWEI Watch GT 5 Pro umożliwia płacenie zbliżeniowe. Dodam, że smartwatche tej firmy nadal potrafią bardzo długo działać na jednym ładowaniu baterii – nawet do 14 dni w przypadku modelu z kopertą o średnicy 46 mm. Podczas pakowania się na kilkudniowe wypady nawet nie myślałem o zabieraniu ładowarki!