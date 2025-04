Jared Hess o Minecraft FIlm: Sporo pomysłów musieliśmy z niego wyrzucić [WYWIAD VIDEO]

foto.naEKRANIE.pl

Nikt chyba nie spodziewał się, że Minecraft: Film szturmem podbije cały świat, stając się na przykład w Polsce najlepszym otwarciem kinowym po roku 89. Przebił Kler Wojciecha Smarzowskiego i ustanowił nowy frekwencyjny rekord jeśli chodzi o weekend otwarcia. Sprzedano na niego 978 319 biletów.

Z okazji premiery Minecraft: Film polecieliśmy do Londynu by porozmawiać z reżyserem Jaredem Hessem o tym jakim wyzwaniem było przeniesienie tego pixelowego komputerowego świata na duży ekran. Twórca opowiedział nam o scenach z których musiał zrezygnować, jak udało mu się poskromić dwie komediowe bestie jakimi niewątpliwie są Jack Black i Jason Momoa, scenie po napisach oraz o możliwości nakręcenia kontynuacji z postacią Alex.

Jared Hess – wywiad

Minecraft: Film – opis fabuły

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) - zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia - dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.