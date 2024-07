Książki, które warto mieć w swojej kolekcji

foto. materiały prasowe

Reklama

Poniżej przedstawiamy kilka z nich, które warto wziąć pod uwagę, jeśli szukasz inspiracji do swojej biblioteki. Zaznaczamy, że lista jest subiektywną opinią, jednak liczymy, że dzięki niej, natrafisz na choć 1 pozycję, którą zapamiętasz na długo.

Demon Copperhead – Barbara Kingsolver

Barbara Kingsolver powróciła z kolejną powieścią, która zdobyła wiele pochwał za swoją głębię i emocjonalną siłę. "Demon Copperhead" to opowieść inspirowana klasycznym Davidem Copperfieldem Charlesa Dickensa, przeniesiona do współczesnej Ameryki. Książka porusza tematy takie jak ubóstwo, uzależnienie i system opieki społecznej, oferując jednocześnie niezapomniane portrety bohaterów.

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow – Gabrielle Zevin

Ta powieść Gabrielle Zevin to porywająca historia o przyjaźni, miłości i pasji do tworzenia gier komputerowych. Zevin mistrzowsko ukazuje złożoność relacji międzyludzkich oraz wpływ sztuki na życie jej bohaterów. Książka zdobyła uznanie za swoje inteligentne podejście do tematu oraz za poruszający styl narracji.

Go as a River – Shelley Read

Debiutancka powieść Shelley Read, Go as a River, to historia młodej kobiety, która musi stawić czoła trudnym życiowym wyborom na tle pięknych, choć surowych krajobrazów Kolorado lat 40. XX wieku. Książka jest pełna pięknych opisów przyrody i intensywnych emocji, co czyni ją wyjątkowym literackim doświadczeniem.

Stash: My Life in Hiding – Laura Cathcart Robbins

W swoim szczerym memoirze, Laura Cathcart Robbins opisuje swoje zmagania z uzależnieniem od leków i proces dochodzenia do zdrowia. Stash: My Life in Hiding to nie tylko opowieść o walce z nałogiem, ale także o odkrywaniu siebie i swojego miejsca w świecie. Książka jest szczególnie cenna za swoje autentyczne spojrzenie na temat uzależnienia z perspektywy Afroamerykanki.

I Have Some Questions for You – Rebecca Makkai

Rebecca Makkai, finalistka Nagrody Pulitzera, wraca z nową powieścią, w której główna bohaterka, Bodie Kane, wraca do swojej dawnej szkoły z internatem jako wykładowca. Powrót ten budzi wspomnienia i pytania dotyczące niewyjaśnionego morderstwa sprzed lat. I Have Some Questions for You to mistrzowsko skonstruowany thriller, który wciąga czytelnika od pierwszej strony.

Pineapple Street – Jenny Jackson

Jenny Jackson w swojej powieści Pineapple Street opowiada o życiu młodej kobiety, która poślubia członka zamożnej rodziny z Nowego Jorku i próbuje odnaleźć się w ich świecie. Książka jest pełna humoru i ironii, a także głębokich obserwacji na temat różnic klasowych i rodzinnych więzi.

The House of Eve – Sadeqa Johnson

The House of Eve to poruszająca powieść osadzona w latach 50. XX wieku, która śledzi losy dwóch kobiet: jednej z Filadelfii, która marzy o lepszej przyszłości, i drugiej z Waszyngtonu, która walczy o swoje miejsce w społeczeństwie. Ich ścieżki niespodziewanie się krzyżują, co prowadzi do wielu dramatycznych wydarzeń.

The Do-Over – Suzanne Park

W The Do-Over Suzanne Park, główna bohaterka, Lily Lee, musi wrócić na studia, aby ukończyć brakujące kredyty, co komplikuje jej życie zawodowe i osobiste. Ta pełna humoru powieść porusza tematy drugiej szansy i samoakceptacji, jednocześnie bawiąc i skłaniając do refleksji.

Homecoming – Kate Morton

Kate Morton w swojej najnowszej książce Homecoming przenosi czytelników do Sydney, gdzie bohaterka odkrywa tajemnicę z przeszłości swojej rodziny. To pełna napięcia opowieść o poszukiwaniu prawdy i rodzinnych sekretach, która trzyma w napięciu do samego końca.

Te książki zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i czytelników, oferując różnorodne tematy i style literackie. Niezależnie od preferencji, każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Jeśli chcesz cieszyć się wyjątkowymi pozycjami kupowanymi w atrakcyjnych cenach koniecznie odwiedź portal Rabatio.com, który prezentuje setki aktualnych, darmowych kodów do księgarni internetowych. Dzięki Rabatio.com możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent podczas zakupów.