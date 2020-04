Miasteczko Twin Peaks - QUIZ o serialu, który kochasz i którego się boisz

Co prawda w naszym rankingu najważniejszych seriali w historii, Miasteczko Twin Peaks znalazło się dopiero na trzecim miejscu, ale dla wielu to wciąż najważniejsza odcinkowa produkcja w historii telewizji. David Lynch zrobił coś, co wpłynęło znacząco na popkulturę i do dziś jest konwertowane i przetwarzane przez zainspirowanych dziełem sukcesorów.

Miasteczko Twin Peaks to amerykański serial wyprodukowany w 1990 przez Davida Lyncha i Marka Frosta. Dwie powstałe serie emitowane były w stacji ABC. 8 kwietnia 2020 mija 30 lat od momentu, gdy Twin Peaks zadebiutowała w telewizji. Z tej okazji prezentujemy quiz wiedzy o dwóch pierwszych sezonach serialu. W poniższym quizie nie zadajemy pytań o trzecią serię, który mimo wszystko jest osobnym tworem. Zdania na jego temat są podzielone, jednak nie da się ukryć, że podczas seansu trzeba się mocno natrudzić, żeby odnaleźć ducha Twin Peaks.

Quiz nie jest łatwy, ale każdy, kto ma głęboko w sercu produkcję Lyncha, nie powinien mieć większych problemów ze zdobyciem kompletu punktów. Jeśli chcecie spróbować swoich sił, zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie!

Miasteczko Twin Peaks - QUIZ