Seriale- TOP 50 najlepszych produkcji odcinkowych wg naEKRANIE.pl

Po długich i wyczerpujących pertraktacjach wreszcie udało nam się dojść do porozumienia w kwestii ulubionych seriali. Nie było to łatwe zadanie - w końcu każdy z nas lubi nieco inne historie. Finalnie część bardzo dobrych produkcji musiało odpaść z pierwszej pięćdziesiątki. Zabrakło między innymi miejsca dla Mad Men, Miasteczka South Park czy Legionu. Wiele dobrych produkcji nie zakwalifikowało się do naszego Top 50, co oczywiście nie oznacza, że ich nie szanujemy i nie lubimy. Sprawdźcie, kto należy do naszych faworytów wszech czasów. Poniżej prezentujemy pierwszą połowę listy.

Najlepsze seriale w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 26.:

50. Kroniki Seinfelda

Z pewnością część z was nie będzie zadowolona ze stosunkowo niskich miejsc The Boys i Wielkich kłamstewek. Przed tymi cenionymi produkcjami znalazły się między innymi ‚Allo ‚Allo! i Przystanek Alaska. Jak widać, wśród redakcyjnych serialomaniaków są również fani lżejszych formatów. Nie udało się również ulokować Monty Pythona nieco wyżej. Nie każdemu w redakcji przypadło do gustu absurdalne poczucie humoru Anglików. Co zatem znalazło się na kolejnych pozycjach?

Najlepsze seriale w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 25. do 1.:

25. Nowy papież

Król może być tylko jeden i dla nas jest nim Walter White. Co prawda, Breaking Bad toczyło do ostatniej chwili walkę z Miasteczkiem Twin Peaks i Rodziną Soprano. Gdy wszystko wskazywało na to, że to serial Davida Lyncha znajdzie się na szczycie listy, zwolennicy produkcji Vince’a Gilligana przeprowadzili udaną szarżę, wynikiem czego, to jego produkcja zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. Czy zgadzacie się z zaproponowaną przez nas kolejnością? A może Wasze listy wyglądałyby zgoła inaczej? Dajcie znać w komentarzach, jak Wy widzielibyście czołówkę.