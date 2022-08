Milly Alcock i Emily Carey o serialu Ród Smoka [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Długo przyszło nam czekać na możliwość powrotu do Westeros. Jednak po 3 latach się to udało za sprawą prequelu kultowej Gry o tron czyli serialu zatytułowanego Gra o tron: Ród smoka. Z okazji premiery tej produkcji, na platformie HBO Max, spotkaliśmy się z młodymi aktorkami Milly Alcock i Emily Carey by porozmawiać z nimi nie tylko o udziale w tym serialu ale także ogromnej presji jaka na nie czeka.

Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Ród smoka – obsada

W serialu Ród smoka wystąpili między innymi: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John MacMillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.

Ród smoka – premiera w HBO Max

Premiera serialu Gra o tron: Ród smoka odbędzie się 22 sierpnia już o 3.00 na platformie HBO Max.

Ród smoka – zdjęcia