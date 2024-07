Na ekranie dekodera polsat soundbox 4K

fot. naEkranie.pl

Reklama

Nowy dekoder w ofercie Polsat Box to urządzenie, które wyróżnia się wśród konkurencji tym, że oprócz oczywistej w tym przypadku funkcji dekodera satelitarnego oraz IPTV, jest także urządzeniem multimedialnym opartym o system Android TV oferującym dostęp do najpopularniejszych usług strumieniujących. Ma także wbudowane głośniki, dzięki czemu jest także niewielkim soundbarem. Na co wskazuje też jego pełna nazwa: polsat soundbox 4K. Poniżej znajdziecie test tego urządzenia, w którym oceniam jego specyfikację techniczną, jakość obrazu i dźwięku, funkcje dodatkowe oraz ergonomię użytkowania.

polsat soundbox 4K: wzornictwo, wykonanie i specyfikacja

Nowe urządzenie w ofercie Polsatu jest hybrydą dekodera i soundbara. Dekodery zazwyczaj chowamy gdzieś w szafce pod telewizorem i raczej nie musimy na nie patrzeć. Jednak jako soundbar polsat soundbox 4K domaga się umieszczenia na środku pod telewizorem, żeby dźwięk rozchodził się równomiernie. Design szaro-czarnego sprzętu jest nowocześnie minimalistyczny i bardzo estetyczny. Podstawa i górna część obudowy wykonana jest z czarnego plastiku, a przód i boki otula szary materiał przypominający maskownicę głośnika Hi-Fi.

Dekoder polsat soundbox 4K wyposażony jest w procesor Broadcom BCM72178, 3 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Działa na systemie operacyjnym Android TV 12, co pozwala na dostęp do szerokiej gamy aplikacji i gier dostępnych w Google Play. Urządzenie obsługuje rozdzielczość 4K z HDR10, jednak brak wsparcia dla Dolby Vision może być dla niektórych użytkowników wadą. Wbudowane głośniki, zoptymalizowane przez Bang & Olufsen, oraz technologia Dolby Atmos zapewniają doskonałe wrażenia dźwiękowe​​​​.

fot. naEkranie.pl

Pewną wadą jest to, że urządzenie jest dość wysokie, więc może odrobinę zasłaniać dolną część ekranu, jeżeli nasz telewizor ma niską stopkę. W moim wypadku polsat soundbox 4K sięga idealnie do dolnej krawędzi ekranu telewizora, co sprawia, że lekko zasłania go wyłącznie wtedy, gdy oglądam na leżąco.

Urządzenie jest solidnie wykonane i dość ciężkie, co jeszcze przed włączeniem sugeruje, że emitowany z niego dźwięk może być całkiem dobrej jakości. Na górnej pokrywie mamy logo Polsat Box, Dolby Atmos i Bang & Olufsen oraz włącznik. Z tyłu znajdują się porty USB, HDMI i Ethernet oraz gniazdo zasilania i antenowe.

fot. naEkranie.pl

Pilot Bluetooth jest dobrze wykonany i wydaje się trwały. Zapewnia wygodne sterowanie urządzeniem bez konieczności celowania w odbiornik podczerwieni. Wyposażony jest w mikrofon, dzięki czemu możemy wydawać polecenia głosowe.

Zasilany jest dwiema bateriami AAA, które znajdziemy w pudełku. Jedyny mankament to dość głośna praca przycisków, więc jeżeli lubicie tradycyjne skakanie po kanałach, to wydawany dźwięk może okazać się nieco drażniący, zwłaszcza dla innych osób niż trzymająca pilota.

polsat soundbox 4K: instalacja i konfiguracja

Instalacja dekodera polsat soundbox 4K jest prosta i intuicyjna. Wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania, a do telewizora za pomocą dołączonego kabla HDMI. Urządzenie polsat soundbox 4K jest oczywiście dekoderem satelitarnym, więc można podłączyć do niego antenę Polsat Box, ale obsługuje też telewizję w technologii kablowej IPTV, czyli tradycyjne kanały telewizyjne nadawane przez internet. Dzięki funkcji DUO można korzystać z obu tych sposobów odbioru jednocześnie, ja jednak wybrałem IPTV. Wymaga to podłączenia do internetu dostarczanego przez Plusa, Orange, Netię lub jednego z mniejszych, lokalnych operatorów, których listę znajdziecie na stronie Polsat Box.

fot. naEkranie.pl

Proces konfiguracji rozpoczyna się od wyświetlonego na ekranie polecenia sparowania pilota. Dalej przez instalację i konfigurację przeprowadzą użytkownika kolejne polecenia. Następnie, korzystając z telefonu z Androidem, możemy szybko skonfigurować urządzenie, wybierając sieć Wi-Fi i logując się na swoje konto Google, aby w pełni wykorzystać potencjał systemu Android TV. Urządzenie ma wprawdzie port Ethernet, ale lepiej skorzystać z szybkiego połączenia bezprzewodowego w standardzie Wi-Fi 6. Instrukcje wyświetlane na ekranie są jasne i czytelne, co z pewnością ułatwi życie mniej zaawansowanym technicznie użytkownikom​​​​.

polsat soundbox 4K: funkcje i aplikacje

Dekoder polsat soundbox 4K jest urządzeniem działającym pod kontrolą systemu Android TV 12 z nakładką systemową Polsatu. Nawigacja po interfejsie jest intuicyjna, a menu główne zawiera wszystkie niezbędne skróty do ulubionych treści i aplikacji​​​​.

W głównym menu mamy między innymi takie pozycje, jak Kanały TV, aplikacje Polsat Box Go i Disney+, a dzięki sklepowi Google Play także inne popularne płatne serwisy streamingowe jak Max, Amazon Prime Video, SkyShowtime czy Viaplay. Na soundboksie 4K można też zainstalować aplikacje do słuchania muzyki, jak choćby Spotify, Tidal, Deezer oraz apki stacji radiowych. Znajdziemy też wiele aplikacji do odtwarzania mediów z naszych źródeł, jak Kodi czy Plex. Wybór aplikacji jest spory, ale jednak nieco okrojony w stosunku do pełnej oferty Google Play na Android TV.

Dzięki Chromecastowi możliwe jest też strumieniowanie treści z urządzeń mobilnych bezpośrednio na telewizor.

Dodatkowo urządzenie oferuje funkcje TimeShift, reStart, CatchUP, nPVR, które umożliwiają przewijanie, pauzowanie, oglądanie od początku i nagrywanie wybranych programów telewizyjnych, zapewniając pełną kontrolę nad tym, co i kiedy oglądamy.

fot. naEkranie.pl

polsat soundbox 4K: jakość obrazu i dźwięku

Jakość obrazu na dekoderze polsat soundbox 4K jest znakomita. Obsługa rozdzielczości 4K z HDR10 sprawia, że na odpowiednich telewizorach kolory są żywe, a detale wyraźne, co jest szczególnie widoczne przy oglądaniu filmów z platform takich, jak Disney+ czy Max. Warto jednak zaznaczyć, że urządzenie nie obsługuje technologii Dolby Vision.

Jak na soundbar przystało polsat soundbox 4K ma wbudowane głośniki zoptymalizowane przez Bang & Olufsen oraz obsługuje technologię Dolby Atmos, co zapewnia świetną jakość dźwięku. Dźwięk jest przestrzenny, czysty i głęboki, co sprawia, że oglądanie filmów staje się jeszcze przyjemniejsze. Podobnie, jak słuchanie muzyki – polsat soundbox 4K może zastąpić nie tylko soundbar i głośnik strumieniujący, co jest dużym plusem dla osób, które nie chcą inwestować w dodatkowe urządzenia audio​​​​.

polsat soundbox 4K: opłacalność

Koszt wynajmu dekodera polsat soundbox 4K wynosi 30 zł miesięcznie, co dla niektórych użytkowników może wydawać się wysoką kwotą. Jednak biorąc pod uwagę funkcje, jakie oferuje urządzenie – zarówno jako dekoder satelitarny i IPTV, urządzenie multimedialne z Android TV oraz soundbar z obsługą Dolby Atmos – cena wydaje się uzasadniona. Dodatkowo polsat soundbox 4K może unowocześnić możliwości naszego telewizora 4K, jeżeli działa on na starszym systemie, który nie jest już wspierany przez producenta. Zarówno pod względem dźwięku, jak i obsługi nowszych aplikacji.

fot. naEkranie.pl

polsat soundbox 4K: podsumowanie naEKRANIE

Dostępny w ofercie Polsat Box dekoder polsat soundbox 4K to nowoczesne i wszechstronne urządzenie, które łączy funkcje dekodera telewizyjnego z soundbarem. Dzięki wysokiej jakości obrazu i dźwięku, szerokiej gamie aplikacji oraz intuicyjnemu interfejsowi jest to doskonały wybór dla osób, które chcą stworzyć centrum rozrywki w swoim domu. Uniwersalny polsat soundbox 4K oferuje wiele zalet, które z pewnością przewyższają wspomniane drobne wady.

Dla kogo jest więc polsat soundbox 4K? Przede wszystkim dla osób, które cenią sobie wygodę i funkcjonalność, a także chcą uniknąć nadmiaru urządzeń i kabli w swoim salonie. Jeśli poszukujesz urządzenia obsługującego rozdzielczość 4K, które połączy funkcje telewizyjne z wysoką jakością dźwięku Dolby Atmos, polsat soundbox 4K będzie idealnym wyborem.

fot. naEkranie.pl