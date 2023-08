Polsat Box Go - ceny, pakiety, filmy, seriale i sport [PRZEGLĄD]

fot. Polsat Box Go

Polsat Box Go to atrakcyjna platforma streamingowa – filmy i seriale to czubek góry lodowej oferty tego serwisu. Znajdziecie tu też mnóstwo sportu i ponad 130 kanałów telewizyjnych.

Polsat Box Go – pakiet Premium, cena

W serwisie streamingowym dostępny jest m.in. pakiet Premium, który oferuje dostęp nie tylko do nowości filmowych i serialowych, ale też do różnych klasyków. Wybrane filmy można obejrzeć także w jakości 4K, czyli najwyższej z możliwych. To właśnie tutaj trafiają nowe seriale produkcji Telewizji Polsat. W ramach pakietu otrzymujemy też dostęp do 110 kanałów telewizyjnych, programów informacyjnych, dokumentalnych i in. oraz bajek dla dzieci.

Za pakiet Premium zapłacimy obecnie w promocyjnej cenie 30 zł/ mies. Pakiet można także kupić też razem z dostępem do Disney+. Cena wynosi zaledwie 50 złotych za miesiąc, więc mniej niż dostęp do obu platform osobno. A oferty Disney+ nie trzeba nikomu przedstawiać – otrzymacie filmy i seriale wyprodukowane przez Disneya (w tym klasyczne animacje), a także te ze świata Gwiezdnych wojen oraz Uniwersum Marvela, czy ze studiów Pixar i Star, czyli najgorętsze dzieła popkultury.

Polsat Box Go – seriale i programy

Dużą atrakcją oferty są premiery nowych polskich seriali – co miesiąc na platformę trafia nowy tytuł – są to produkcje różnych gatunków: komedie, thrillery psychologiczne czy tytuły obyczajowe. Trzeba przyznać, że są to bardzo różnorodne treści – nie tylko kryminały, które królują w polskiej telewizji. To doskonała propozycja dla osób, które przyzwyczajone są do oglądania całych sezonów bez reklam.

Jesienią pojawią się w serwisie kolejne nowości - komediowo-obyczajowy Rafi z Danutą Stenką i Pawłem Domagałą, thriller psychologiczny Krew z Małgorzatą Foremniak, Ireneuszem Czopem i Piotrem Trojanem oraz adaptacja bestselerowego thrillera holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort „Grzechy sąsiadów” z Marianną Zydek, Michałem Żurawskim, Martą Żmudą-Trzebiatowską i Sebastianem Fabijańskim.

A oto ciekawe seriale, które polecamy i już są dostępne na platformie:

Lulu

Mamy również seriale zagraniczne – starsze i nowości. Te produkcje na pewno Wam się spodobają: Prawdziwe kłamstwa, Zagubiony w czasie czy Zaprzysiężeni. A jeśli lubicie klasyki w stylu hitu Miodowe lata, to też się nie zawiedziecie.

Serwis nie zapomniał o programach rozrywkowych, które są doskonale znane widzom. Dzięki temu możemy obejrzeć hity, takie jak Twoja twarz brzmi znajomo, Nasz nowy dom, Hell's Kitchen czy Love Island. A niedługo wiele ekscytujących nowości: Doda. Dream Show, The Real Housewives. Żony Warszawy czy Temptation Island Polska.

Polsat Box Go – filmy

Widzowie cenią sobie dostęp do polskich filmów w doskonałej jakości obrazu. Oczywiście czekają też na Was nowości zagraniczne i rozmaite starsze tytuły (aktorskie i animowane), których nie znajdziecie na innych platformach streamingowych.

Musimy wspomnieć o różnych opcjach dostępu. Niektóre filmy możemy za ustaloną cenę kupić w wersji cyfrowej lub wypożyczyć na 48 godzin. Inne dostępne są w ramach wspomnianego pakietu Premium. W tej drugiej grupie znajdziemy następujące tytuły:

Ceny za wypożyczenie filmu na 48 godzin są różne: od 5 do 20 złotych. Wszystko zależy od tytułu. A znajdziecie tu następujące hity Asteriks i Obeliks: Imperium smoka, John Wick 4, Trzej muszkieterowie: D'Artagnan czy kontrowersyjne Dziewczyny z Dubaju.

Polsat Box Go Sport – największe wydarzenia sportowe

Nie interesują Was filmy i seriale, ale jesteście pasjonatami sportu? Pakiet w cenie 40 złotych za 30 dni spełni Wasze oczekiwania. Polsat Box Go oferuje w nim 20 najlepszych kanałów sportowych – np. kanały Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, CANAL+ SPORT3i 4, czy Eurosport.

W ramach tego pakietu najważniejsze wydarzenia sportowe będą na wyciągnięcie ręki:

PKO BP Ekstraklasa (wszystkie mecze w pakiecie);

Fortuna 1 Liga (wszystkie mecze w pakiecie);

Liga Mistrzów UEFA – wkrótce rozpoczęcie fazy grupowej!

UFC;

Ligi zagraniczne: LaLiga EA Sports (wybrane mecze w Eleven Sports), Serie A TIM, Ligue 1 Uber Eats;

PlusLiga;

wszystkie mecze Mistrzostw Europy mężczyzn i kobiet w siatkówce,

Pakiet Box Go Start – nowość w serwisie

Jak już pisaliśmy w tym tygodniu, w serwisie Polsat Box Go pojawił się też nowy pakiet: Start, w którym dzięki niewielkiej liczbie reklam widz zyskuje w bardzo atrakcyjnej, promocyjnej cenie zaledwie 30 zł za cały rok dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, szalonych i gorących reality shows, wyjątkowej rozrywki i wielu ekscytujących nowości z anten Telewizji Polsat.

Polsat Box Go daje wiele możliwości, które są warte swojej ceny. Oferuje filmy, seriale, programy rozrywkowe i dużo sportu w jednym miejscu. A wisienką na torcie jest możliwość dokupienia Disney+.