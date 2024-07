Uważajcie na reklamy fałszywej aplikacji strumieniującej Polsat, TVP i TVN!

Next TV

Reklama

Na Facebooku pojawiło się ostatnio wiele reklam zachęcających do instalacji darmowych aplikacji, które rzekomo oferują dostęp do kanałów takich jak Polsat, TVP, TVN i inne. Reklamy te już na pierwszy rzut oka wyglądają podejrzanie, a wątpliwości budzą m.in. błędy językowe i logotypy, które tylko przypominają oryginalne, ale mają np. inną kolorystykę. Niestety, nadal potrafią skusić turystów pragnących np. za granicą obejrzeć programy polskich stacji telewizyjnych

Reklamy te często odsyłają użytkowników na zewnętrzne strony, gdzie są oni proszeni o podanie swoich danych kontaktowych pod pretekstem uzyskania atrakcyjnej oferty, np. zakupu nieruchomości. Ponadto zachęcają do instalacji dodatkowych aplikacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników, prowadząc do kradzieży danych, inwigilacji czy utraty pieniędzy.

fot. Wirtualne Media

Rząd oraz specjaliści od bezpieczeństwa internetowego ostrzegają przed tego typu oszustwami. Phishing, czyli metoda wyłudzania informacji przez podszywanie się pod różne godne zaufania instytucje, jest jednym z najczęstszych typów ataków w sieci. Oszuści mogą wykorzystywać zdobyte dane do dalszych działań, takich jak podszywanie się pod pracowników banku.

Najlepszym sposobem na ochronę przed oszustwami jest instalowanie wyłącznie legalnych aplikacji streamingowych. Do legalnych i bezpiecznych opcji należą m.in. TVP VOD, Player, Rakuten TV, Pilot WP oraz płatne serwisy takie jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video i wiele innych. Ważne jest, aby zawsze sprawdzać źródło aplikacji przed jej pobraniem i nie udostępniać swoich danych osobowych podejrzanym serwisom. Co do zasady bezpieczne są aplikacje z oficjalnych sklepów, jak Google Play, App Store czy AppGallery Huawei i raczej należy unikać pobierania aplikacji spoza sklepów o ile nie mamy pewności, że pochodzą z zaufanego źródła.

W okresie wakacyjnym warto być szczególnie ostrożnym przy korzystaniu z internetu i pobieraniu aplikacji rozrywkowych, zwłaszcza strumieniujących pirackie treści oraz gier. Fałszywe oferty mogą wyglądać kusząco, ale niosą ze sobą poważne ryzyko utraty danych. Upewnijmy się, że korzystamy tylko z zaufanych źródeł, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i cieszyć się wypoczynkiem bez ryzyka utraty pieniędzy. Dodatkowo warto pamiętać, że w Unii Europejskiej mamy do dyspozycji całkiem spore pakiety danych i nie trzeba korzystać z podejrzanych aplikacji oferujących bezpłatne oglądanie w sieci, można skorzystać z legalnych i bezpiecznych źródeł.