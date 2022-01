naEKRANIE.pl po raz kolejny gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

foto. naEKRANIE.pl

Jak co roku mamy przyjemność dołożyć naszą skromną cegiełkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która świętuje swoje 30. lecie. Jurek Owsiak wraz z wolontariuszami w całym kraju (i nie tylko) będzie zbierał pieniądze potrzebne na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 210 813 830 zł! Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym roku Orkiestra kwestuje pod hasłem: „Przejrzyj na oczy”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na okulistykę dziecięcą, a co za tym idzie diagnostykę i leczenie wzroku dzieci w Polsce. Fundusze pomogą zaopatrzyć szpitale w takie sprzęty, jak:

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki)

synoptofory do pomiaru kąta zeza

mikroskopy

stoły operacyjne

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci

oftalmoskopy do badania dna oka

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka.

Chcąc dołożyć się do tego szczytnego celu, zebraliśmy kilka ciekawych i unikalnych gadżetów popkulturalnych. Aby oddźwięk był jeszcze większy, to połączyliśmy siły z redakcją Nowej Fantastyki i Marcinem Zwierzchowskim (Człowiek Kulturalny) i lista przedmiotów jest jeszcze większa. A w tym roku na naszych aukcjach znajdziecie: – kurtkę zimową serialu Klangor [TUTAJ] – numer „Fantastyki” z 1986 roku, w którym debiutował Wiedźmin, z autografem Sapkowskiego [TUTAJ] – Print Wiedźmina autorstwa Rebelki z autografem Sapkowskiego + wydanie specjalne „Nowej Fantastyki” [TUTAJ] – bluza Wiedźmina + wydanie specjalne Nowej Fantastyki z okazji 35-lecia Wiedźmina z medalionem [TUTAJ] – ręcznie wykonaną przez naszą redaktorkę Danutę przytulankę Spider-Mana [TUTAJ] – kaseta VHS z filmem Kosmiczne jaja z autografem Billa Pullmana [TUTAJ] – koszulki do 2. i 3. sezonu Watahy [TUTAJ] Zobaczcie, jak prezentują się wystawione przez nas przedmioty:

WOŚP

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.