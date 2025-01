naEKRANIE.pl gra razem z WOŚP. Zobacz nasze aukcje

foto. naEKRANIE.pl

To już pewnego rodzaju tradycja. Jak co roku dołączamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy by wesprzeć zbiórkę pieniędzy na wsparcie oddziałów hematologii i onkologii dziecięcej. W tym roku podczas 33. finału na naszych internetowych aukcjach znajdziecie kilka – mamy nadzieję! – interesujących i unikalnych przedmiotów. A co tym razem wyciągnęliśmy z naszej legendarnej szafy?

Plakat filmu FLOW z autografem reżysera Gintsa Zilbalodisa

Rozdroże kruków. 1 egzemplarz z autografem Andrzeja Sapkowskiego

Plakat Better Man: Niesamowity Robbie Williams z autografem reżysera Michaela Gracey'a

Deadpool & Wolverine - unikalne przytulanki

Chcielibyśmy zaznaczyć, że Deadpool i Wolverine zostali własnoręcznie wykonani przez Danutę, naszą redaktorkę.

Zapraszamy do licytacji!