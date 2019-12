naEKRANIE poleca prezenty na święta: Samsung

Tegoroczne smartfony Samsung Galaxy S to klasyczne bezramkowce o minimalistycznym wzornictwie, zamknięte w obudowie o perłowym wykończeniu. Największy z nich, Samsung Galaxy S10+, mimo dziesięciu miesięcy od premiery wciąż pozostaje łakomym kąskiem dla miłośników superwydajnych telefonów. Działa szybko, sprawnie i poradzi sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Duży i jasny ekran sprawdzi się podczas oglądania filmów z serwisów VoD, a wydajne podzespoły umożliwią płynną rozgrywkę w dowolny tytuł mobilny. U progu nowego roku w wielu sklepach kupimy go znacznie taniej niż w dniu rynkowego debiutu i co najważniejsze, posłuży obdarowanej osobie jeszcze przez kilka długich lat, zanim zajdzie potrzeba, aby wymienić go na nowszy model.

Samsung zdecydował się wdrożyć do flagowca kilka funkcji, które znacząco poprawiają komfort korzystania z urządzenia. Zrezygnowano z czytnika linii papilarnych umieszczonego z tyłu obudowy, pod układem optycznym. Przeniesiono go pod wyświetlacz, gdzie jest łatwiej dostępny dla użytkowników o mniejszych dłoniach. Pod obudową znalazło się także miejsce na układ ładowania zwrotnego, który posłuży do indukcyjnego ładowania innych urządzeń z rodziny Galaxy.

A jeśli ktoś szuka prezentu dla posiadacza telefonu z linii Galaxy S10, dobrym pomysłem może być zakupienie jednego z urządzeń towarzyszących wchodzących w skład rodziny Galaxy. Wraz z nowymi telefonami firma wypuściła na rynek bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds, które świetnie dopasowują się do kształtu ucha i dobrze izolują od dźwięków otoczenia. Do ich przechowywania wykorzystywane jest etui ładujące wyposażone w moduł indukcyjny. Dzięki niemu można podładować słuchawki zarówno na klasycznej ładowarce bezprzewodowej, jak i za pośrednictwem smartfonu z linii Galaxy S10. Wystarczy tylko aktywować odpowiednią funkcję w telefonie, położyć go na płasko i umieścić na nim obudowę Galaxy Budsów, aby automatycznie rozpocząć proces ładowania baterii. Do słuchania audiobooków czy oglądania filmów w trakcie podróży będą jak znalazł.

Bezprzewodowo naładujemy również inny tegoroczny gadżet od firmy Samsung. Nowy zegarek sportowy Samsung Galaxy Watch Active2 to prezent, który przypadnie do gustu miłośnikom aktywnego spędzania czasu. Smartwach nieustannie śledzi aktywność użytkownika, motywuje go do ćwiczeń i pomaga zminimalizować stres za pośrednictwem ćwiczeń oddechowych. Zegarek wyposażono w pulsometr, który monitoruje tętno w czasie rzeczywistym, a modele LTE pozwolą w pełni uniezależnić się od telefonu. Po przypisaniu do takiego zegarka karty eSIM można bezpośrednio odtwarzać muzykę z internetu i przesyłać ją na słuchawki Galaxy Buds czy pobierać aktualne mapy okolicy, bez konieczności noszenia ze sobą sparowanego smartfonu.