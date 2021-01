Najciekawsze polskie filmy 2021 roku

fot. Robert Palka

Rok 2020 nie był rokiem łatwym, nie rozpieszczał też - siłą rzeczy - w kwestii filmowych premier. Wciąż ciężko powiedzieć, czego możemy w tej materii spodziewać się po roku 2021, mamy jednak nadzieję, że wszystko zmierza ku lepszemu. Jak na razie wierzymy, że kolejnych jedenaście miesięcy ma obfitować w filmowe premiery, w związku z tym przygotowaliśmy dla Was kolejną listę zapowiadanych tytułów. Tym razem są to najciekawsze polskie filmy, które powinny ukazać się jeszcze w tym roku: intrygujące projekty, o których nie wiemy zbyt wiele. Sądzimy jednak, że to fantastycznie zapowiadające się produkcje!

Więcej o premierach VOD znajdziecie na stronie: naekranie.vod.pl.

Polskie filmy 2021 roku

Akcja filmu toczy się w latach 1970 – 1982, od momentu, w którym Edward Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, aż do końca jego internowania. Producent filmu, Janusz Iwanowski, przez prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Gierka znał osobiście: to z nim podczas licznych spotkań porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą jego życia prywatnego.

Obsada: Michał Koterski, Małgorzata Kożuchowska, Ewa Ziętek, Jan Frycz, Rafał Zawierucha, Sebastian Stankiewicz, Antoni Pawlicki, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Domnika Gwit, Klaudia Halejcio, Krzysztof Tyniec, Maciej Zakościelnego, Mikołaj Roznerski.

Data premiery: 15 października 2021 roku.

Gierek

Film w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz przeniesie nas do 1963 roku, w którym gwiazda Kaliny Jędrusik świeciła pełnym blaskiem. Aktorka była wówczas żoną Stanisława Dygata i miała romans z młodym piosenkarzem, którego mąż akceptował. Jednak jej bezwstydna radość wielu razi i oburza; wkrótce otrzymuje zakaz telewizyjnych występów, co okazuje się zemstą pewnego wysokiego rangą urzędnika. Film opowie o obyczajowych skandalach i walce, którą musiała stoczyć artystka.

Obsada: Maria Dębska, Leszek Lichota, Tomasz Ziętek, Paweł Tomaszewski.

Data premiery: nieznana, 2021 rok.

Bo we mnie jest seks - Maria Dębska jako Kalina Jędrusik

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia legendarnego polskiego himalaisty, Macieja Berbeki. Pragnął on zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. Z jego perspektywy poznamy kulisy pierwszego w historii zimowego wejścia na szczyt Broad Peak, którego Polacy dokonali w 2013 roku.

Obsada: Ireneusz Czop, Maja Ostaszewska, Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Łukasz Simlat.

Premiera miała odbyć się 8 stycznia 2021 roku.

Maciej Raniszewski jako Tomasz Kowalski

Inni ludzie w reżyserii Aleksandry Terpińskiej to filmowa adaptacja powieści Doroty Masłowskiej. Opowie o desperackim poszukiwaniu miłości. Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego: Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka, żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lat, seksowną dziewczynę Anecię, ale nadal mieszka z matką na blokowisku, snując marzenia o karierze rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i innych ludzi.

Obsada: Jacek Beler, Magdalena Koleśnik, Sonia Bohosiewicz, Sebastian Fabijański, Marek Kalita, Beata Kawka.

Data premiery: jesień 2021.

Inni ludzie

Na pełnej petardzie (tytuł roboczy) opowiada o życiu księdza Jana Kaczkowskiego. Będzie to film o wielkiej walce, o tym, że życie to seria nieustających potyczek oraz o ścieraniu się dwóch wizji Kościoła - nowej, postępowej i starej, uosabianej przez hierarchów. W Kaczkowskiego wcielił się świetnie ucharakteryzowany Dawid Ogrodnik.

Data premiery: 16 kwietnia 2021 roku.

Opowieść o Marlenie, która mieszka na Helu ze swoim dwadzieścia lat młodszym mężem, Tomaszem. Pewnego dnia Marlena otrzymuje informację z warszawskiego hospicjum dotyczącą swojego sparaliżowanego syna Mikołaja. Po wizycie w stolicy, mimo sprzeciwu Tomasza, decyduje się zabrać Mikołaja pod swój dach. Wraz z jego pojawieniem się w domu na jaw zaczynają wychodzić skrywane rodzinne tajemnice.

Obsada: Dorota Kolak, Łukasz Simlat, Marta Nieradkiewicz i Tomasz Tyndyk.

Data premiery: nieznana, 2021 rok.

Komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania.

Obsada: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Olga Bołądź, Masza Wągrocka.

Data premiery: 17 września 2021 roku.

Najmro

Wesele 2

Najnowszy film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który był wcześniej znany jako Jedwabne wesele. Fabuła filmu ma rozgrywać się w dwóch planach czasowych - współcześnie, w czasie ceremonii weselnej oraz w październiku w 1941 roku. Produkcja ma poruszyć kwestię relacji polsko-żydowskich.

Obsada: Robert Więckiewicz, Michalina Łabacz, Agata Kulesza, Mateusz Więcławek.

Data premiery: 24 września 2021 roku.

Dramat gangsterski osadzony na pograniczu polsko-sowieckim na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży. Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew. Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin i Albert Hudini - wcielają w życie swój przewrotny plan. Twórcy filmu zebrali prawdziwie gwiazdorską obsadę.

Obsada: Dawid Ogrodnik, Maja Ostaszewska, Mateusz Kościukiewicz, Borys Szyc, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Agata Kulesza.

Data premiery: nieznana, 2021 rok.

Film rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z filmu Moje córki krowy i opowiada o dzieciństwie Marty i Kasi. Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek i Elżbieta. On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi. Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

Obsada: Adam Woronowicz, Kinga Preis, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski, Barbara Papis i Alicja Warchocka.

Data premiery: 5 marca 2021 roku.

Zupa nic

Film oparty o wątki zawarte w bestsellerowym, nagrodzonym NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka. Grzegorz Przemyk to maturzysta zamordowany w 1983 roku. To opowieść o młodym mężczyźnie, który jest świadkiem śmiertelnego pobicia jego przyjaciela przez milicję w Warszawie w latach 80. Zdecydowany zeznawać na temat zabójstwa w sądzie, musi przeciwstawić się pełnej sile polskiego reżimu komunistycznego.

Obsada: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Mateusz Górski, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Aleksandra Konieczna, Adam Bobik i Tomasz Kot.

Data premiery: 8 października 2021 roku.

Żeby nie było śladów

Bohaterem produkcji jest Sebastian. Mężczyzna z bronią wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Jego jedynym celem jest wystąpić na żywo w najlepiej oglądanym przez widzów paśmie. Nikt nie wie, jakie przesłanie napastnik chce przekazać ludziom przed telewizorami i dlaczego musiał użyć tak brutalnych środków dla osiągnięcia swojego planu.

Obsada: Bartosz Bielenia, Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Cezary Kosiński, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dobromir Dymecki, Jan Hrynkiewicz, Pola Błasik oraz Monika Frajczyk.

Data premiery: 2021 rok, Festiwal Sundance.

Prime Time

Drugi pełnometrażowy film Magnusa von Horna. Główną postacią filmu jest Sylwia Zając, celebrytka i motywatorka fitness. Choć ma na swoich portalach społecznościowych ma mnóstwo obserwujących, dziewczyna czuje się samotna.

Obsada: Magdalena Koleśnik, Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna i Zbigniew Zamachowski.

Data premiery: nieznana, 2021 rok.