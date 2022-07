Najdziwniejsi pomocnicy superbohaterów DC. O większości nawet nie słyszeliście

foto. naEKRANIE.pl

Jeśli myślicie, że lista pomocników Batmana kończy się na Robinie czy Batgirl, to musimy Was wyprowadzić z błędu. Oprócz licznych ludzkich przybocznych Mroczny Rycerz miał też kilkanaście zwierząt, które pomagały mu w misjach. I nie tylko jemu. Wielu superbohaterów miało czworonogich pomagierów. Jedne z nich posiadały supermoce, inne nie. Lista jest naprawdę długa, a jej zawartość nie raz Was zaskoczy. Zresztą zobaczcie sami:

Ace - pies należący do Batmana.

Gra DC LIGA SUPER PETS: Przygody Krypto i Asa jest dostępna na platformy Xbox One, PS4, Nintendo Switch i PC.