Książki, które skutecznie rozgrzeją cię w zimowe wieczory. Romans, fantasy, YA

Za oknem robi się coraz zimniej, co oznacza nie tylko kolejny seans Kevina samego w domu i otwarcie sezonu kolęd w centrach handlowych, ale i dłuższe wieczory. Trzeba sobie jakoś zorganizować ten czas, który spędzamy w zaciszu własnego domu, chroniąc się przed chłodem pod kocem i z kubkiem herbaty w ręce. Zima to idealny moment na to, by nadrobić swoje zaległości czytelnicze, nawet jeśli wyjątkowo nie goni nas wyzwanie roczne z Goodreads.

Poniżej znajdziecie zestawienie książek, które skutecznie rozgrzeją was w tym okresie - ciepłem, humorem czy romansem.

Książki na zimowe wieczory - co warto przeczytać?

Nasze propozycje książkowe na grudzień. Znajdziecie wśród nich gorące letnie romanse, zabawne historie najbardziej epickiego polskiego rodu wiedźm, dla których Aneta Jadowska powinna napisać specjalny rozdział świąteczny z wielkim zjazdem rodzinnym, a także urocze młodzieżowe historie, które przypadną do gustu nawet dorosłym czytelnikom.

Beach Read - Emily Henry. Chociaż wakacje już dawno za nami, a wielu mieszkańców Polski mogło już zobaczyć pierwszy śnieg za oknem, warto na chwilę powrócić do ciepłych promieni słońca i morza. To książka o dwóch pisarzach, którzy rywalizują ze sobą od studiów. Jedno pisze romanse, a drugie poważną literaturę. Los płata im figla i zamieszkują w sąsiednich domkach na plaży. Postanawiają powalczyć z blokadą twórczą w niebanalny sposób – wymienić się gatunkami literackimi i sprawdzić, komu lepiej się to uda. To zaskakująco ciepły romans, który pokazuje jak działa praca pisarza od środka. Ma także ma wiele gorących momentów, nie tylko przez dodatnią temperaturę.

Które z tych książek już czytaliście, a za które dopiero się zabierzecie? Dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza propozycja rozgrzewającej lektury na zimę.