fot. materiały prasowe

Halloween z filmem? To atrakcyjny pomysł dla wielu kinomaniaków, którzy zamiast iść na imprezę, wolą spędzić ten dzień z bliskimi, oglądając straszny film. Jednym z nieodłącznych elementów kojarzących się z tym dniem są horrory, a konkretnie ich maratony, które ludzie urządzają sobie ze znajomymi. W związku z tym postanowiłem przygotować dla Was listę ciekawych propozycji z tego gatunku.

Na liście znajdziecie zestawienie filmów na Halloween z różnych podgatunków, ale starałem się wybrać dla Was produkcje ciekawe, warte obejrzenia i w jakimś stopniu straszne.

Netflix i HBO GO na Halloween 2020 - filmy, które warto obejrzeć:

Fabuła: Film opowiada historię pary światowej klasy demonologów, Eda i Lorraine Warrenów, którzy wezwani zostają na odludną farmę do pomocy rodzinie terroryzowanej przez mroczny byt. Sprawa okazuje się być najbardziej przerażającą w ich życiu.

Dla kogo: Dla wielbicieli paranormalnych spraw opartych na prawdziwych wydarzeniach.

Platforma: Netflix

Fabuła: W filmie członkowie Klubu Frajerów wracają po 27 latach do Derry, w którym ponownie zagnieździł się Pennywise. Bohaterowie będą jeszcze raz musieli zmierzyć się ze swoimi lękami, aby przeciwstawić się złu.

Dla kogo: Dla fanów dobrych adaptacji Stephena Kinga

Platforma: HBO GO

Fabuła: Kultowy slasher Wesa Cravena. Jego akcja dzieje się w miasteczku Woodsboro, w którym zaczyna grasować tajemniczy i okrutny seryjny morderca. Swoje ofiary wynajduje wśród uczniów miejscowego liceum. Z czasem zaczyna prześladować Sidney Prescott, która wydaje się mieć szczególne miejsce w planie mordercy.

Dal kogo: Dla wielbicieli bardzo dobrych slasherów.

Platforma: HBO GO

Fabuła: Seth i Richard Gecko osiągnęli swój życiowy cel: znaleźli się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki. Swój bandycki szlak znaczą kolejnymi napadami i krwią ofiar. Ale miarka się przebrała - trzeba wiać do Meksyku. Bracia porywają kempingowy wóz Jacoba Fullera - pastora, który stracił wiarę, ojca dwójki dorastających dzieci, Kate i Scotta. Przeciskają się przez pilnie strzeżoną granicę. Następny przystanek to knajpa Titty Twister - gdzie można się zabawić od zmierzchu do świtu. Przygotowany przez obsługę program obfituje w liczne niespodzianki: do północy bawią się goście, potem nadchodzi czas gospodarzy - miejscowych wampirów. [opis dystrybutora]

Dla kogo: Dla fanów krwawych opowieści o wampirach.

Platforma: HBO GO

Fabuła: Na kilka godzin przed słynnym D-Day grupa amerykańskich spadochroniarzy ląduje w okupowanej przez Nazistów Francji. Ich zadaniem jest zniszczenie nadajnika, który znajduje się na szczycie ufortyfikowanego kościoła. Młodzi desperaci łączą siły z miejscową Francuzką i w piwnicach kościoła natrafiają niespodziewanie na tajne nazistowskie laboratorium. Od tej pory zaczyna się krwawa jatka.

Dla kogo: Dla wielbicieli fanów krwawych i dziwnych opowieści z pogranicza kina klasy B.

Platforma: Netflix