Mecz NFL w stylu Simpsonów? To jedyna w swoim rodzaju animowana transmisja na żywo

fot. ESPN

9 grudnia odbędzie się mecz futbolu amerykańskiego pomiędzy Cincinnati Bengals a Dallas Cowboys. Stacja ESPN postanowiła urozmaicić to spotkanie poprzez alternatywną, animowaną transmisję telewizyjną w stylu kultowego serialu Simpsonowie. Wydarzenia rozegrają się na Atoms Stadium w fikcyjnym mieście Springfield.

Każdy uczestnik meczu pojawi się jako animowana postać. Dzięki najnowocześniejszej technologii śledzenia, obsługiwanej przez NFL Next Gen Stats wraz z Sony Beyond Sports i Hawk-Eye Innovations, widzowie zobaczą animowane odzwierciedlenie wszystkiego, co dzieje się na żywo w prawdziwym meczu na stadionie AT&T.

Homer będzie reprezentować Cowboys, a Bart - Bengals. Obaj będą wspierani przy liniach bocznych przez swoich kibiców. Lisa, Krusty, Nelson, Milhouse i Ralph będą trzymać stronę Barta, a Carl, Barney, Lenny i Moe będą po stronie Homera.

W komunikacie ESPN możemy przeczytać, że Marge i Lisa Simpson przeprowadzą wywiady z zawodnikami podczas gry, a Maggie będzie obsługiwać SkyCam. Pozostałe popularne postacie, odniesienia do serialu i estetyka mają wprowadzić widzów w prawdziwy klimat niedzielnego wieczoru z Simpsonami. Ponadto zostaną zanimowani prowadzący studio meczowe. Zobaczcie poniżej zapowiedź tej transmisji.

W tej inicjatywie, która nazywa się Funday Football, wezmą udział aktorzy głosowi, jak Hank Azaria, Nancy Cartwright, Dan Castellaneta, Julie Kavner i Yeardley Smith. Ponadto producenci animacji napisali scenariusz, który zostanie wykorzystany przed, w trakcie i po meczu. Celem tego rodzaju transmisji jest zwiększenie oglądalności meczów NFL.

Animowana transmisja będzie dostępna w formie linearnej lub na streamingu na ponad 145 rynkach na żywo oraz jako powtórka.

Przypomnijmy, że w 2023 roku odbyła się podobna immersyjna transmisja. Wtedy mecz został przedstawiony w stylu Toy Story, a wydarzenia rozgrywały się w pokoju Andy'ego. Poniżej możecie zobaczyć fragmenty tego spotkania w animowanej wersji.