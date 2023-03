Netflix - najlepsze SERIALE. Co warto obejrzeć? [aktualizacja: marzec 2023]

Fot. Materiały prasowe

Lista dla tych, którzy nie chcą się zestarzeć podczas wybierania następnej produkcji do obejrzenia na Netfliksie. Poniżej znajdziecie tytuły najlepszych seriali na platformie wraz z krótkimi opisami, które pomogą wam sprawdzić, czy to na pewno coś dla was. Dzięki temu nie stracicie czasu na przeglądanie w nieskończoność biblioteki tytułów. Zapoznajcie się z naszym małym przewodnikiem po najlepszych serialach na platformie Netflix i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sami byście do niego dodali - żeby nikt nie przegapił żadnej perełki. Lista jest aktualizowana.

Netflix - najlepsze seriale. Co obejrzeć?

Netflix - dlaczego warto obejrzeć te seriale?

Serial o nastoletnich łowcach duchów w mrocznym klimacie. Produkcja prezentuje zaskakujący i alternatywny świat, w którym ludzie muszą chronić się przed zjawami, a jedynymi osobami, które są w stanie z nimi walczyć, są najmłodsi członkowie społeczeństwa. Coś dla fanów zagadek i duchów.

Powrót do kultowego serialu sprzed lat. Widzowie zobaczą zarówno do starych i lubianych bohaterów, jak i poznają zupełnie nowe pokolenie. A wszystko to ponownie w domu państwa Forman!

Rodzina Addamsów powróciła w nietypowej formie i pod czujnym okiem Tima Burtona. W serialu tytułowa członkini rodu pojawia się w Akademii Nevermore, chroniącej wyjątkowych nastolatków. Mimo początkowej niechęci do szkoły, szybko angażuje się w rozwikłanie nowej zagadki i wytropienie zabójcy, który zagraża uczniom i ma ją na celowniku.

Koreański serial dramatyczny o trzech siostrach, które nigdy nie mają dość pieniędzy. Bohaterki wplątują się w spisek rozgrywany przez majętnych i potężnych ludzi. Połączenie Małych kobietek i Parasite.