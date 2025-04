Showrunner o spin-offie Cobra Kai. Jakie mają pomysły?

fot. Netflix

Ostatnia część finałowego sezonu Cobra Kai miała premierę w lutym tego roku. Scenarzyści tego popularnego serialu zadbali o satysfakcjonujące zakończenie wszystkich wątków fabularnych. Szybko też pojawiły się pytania o ewentualny spin-off, a twórcy sami przyznawali, że mają plany, aby pozostać w uniwersum Karate Kid na dłużej o ile decydenci im pozwolą. Teraz showrunner Jon Hurwitz wyjaśnił, jak wygląda sytuacja ze spin-offami.

Jon Hurwitz o przyszłości spin-offów Cobra Kai

Twórca w rozmowie z The Direct podczas Paleyfest powiedział:

Mamy przed sobą bufet, jeśli chodzi o to, co chcielibyśmy zrobić. Musi to po prostu pasować do tego, co chcą zrobić nasi partnerzy z Sony i Netflix. Są współczesne spin-offy, które dzieją się po wydarzeniach z Cobra Kai.

Hurwitz dodał, że mają też inne pomysły na spin-offy Cobra Kai.

Są inne spin-offy, o których wiemy, że widzowie spekulowali, który rozgrywałby się 100 lat temu. Będziemy musieli sprawdzić też wszystko pomiędzy. Będziemy musieli sprawdzić, który z nich rozgrywa się we właściwym czasie i jest właściwym projektem. Ale miejmy nadzieję, że wkrótce będzie więcej do przekazania.

Showrunner nie powiedział niczego nowego w temacie spin-offów Cobra Kai, ale potwierdzenie tego, że pomysły nie zostały porzucone i trwają nad nimi prace na pewno może cieszyć widzów.

Teraz fani wyczekują filmu Karate Kid: Legendy, w którym zobaczymy wydarzenia rozgrywające się po Cobra Kai. Na razie nie wiadomo w jaki sposób historie będą się ze sobą łączyć. O tym przekonamy się w dniu premiery, czyli 30 maja.

