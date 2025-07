Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na lipiec 2025 r.

Mag

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z lipca 2025 roku. W okresie wakacyjnym wydawcy nie są aż tak aktywni, ale i tak do księgarń trafiła więcej niż garść interesujących tytułów.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z lipca 2025 roku:

Terry Pratchett - Rincewind. Tom 1

Świat Dysku / fantasy / omnibus

Omnibusy Terry’ego Pratchetta to pierwsza edycja książek autora podzielonych na cykle tematyczne. Monumentalną serię otwiera pierwszy z dwóch tomów poświęconych niewydarzonemu magowi o imieniu Rincewind. W kolejnym tomie, „Rincewind 2”, znajdą się tytuły: „Eryk”, „Ciekawe czasy”, „Ostatni kontynent” i „Niewidoczni Akademicy”.

Kolor magii

Gdzieś na granicy pomiędzy myślą i rzeczywistością istnieje świat Dysku, równoległy czas i przestrzeń, miejsce, które może brzmi i pachnie całkiem jak nasz świat, ale wygląda zupełnie inaczej. Działa według innych reguł.

Samo istnienie Dysku zagrożone jest niezwykłym wydarzeniem: przybyciem pierwszego turysty, od którego przetrwania zależy pokój i dobrobyt. Jeśli jednak osoba, której powierzono owo przetrwanie, nawet w obliczu złodziei, najemników i… no… nawet samego Śmierci, jest wyjątkowo nieudolnym magiem, odrobina logiki może się okazać nadzwyczaj przydatna…

Blask fantastyczny

Tylko jedna osoba może ocalić świat Dysku, który sunie ku nieuniknionej z pozoru kolizji ze złowróżbną czerwoną gwiazdą. Na nieszczęście tą osobą jest wyjątkowo mało uzdolniony i tchórzliwy mag o imieniu Rincewind, którego po raz ostatni widziano, jak spadał poza krawędź świata…

Rincewind, niezbędny dla ocalenia świata Dysku, zostaje magicznie ściągnięty z kosmosu, by stać się obiektem polowania wszystkich ośmiu Obrządków Magicznych, próbujących odzyskać ukryte w jego umyśle Zaklęcie…

Czarodzicielstwo

Narodził się Czarodziciel – czarownik tak potężny, że w porównaniu z jego mocą wszelka magia jest tylko dziecinną zabawką. Samo jego istnienie doprowadza świat Dysku, który oczywiście jest płaski i płynie w przestrzeni na grzbiecie gigantycznego żółwia, na krawędź totalnej wojny taumaturgicznej. To niedobrze. Na jego drodze stoi jedynie Rincewind, kiepski mag, który chce ocalić świat, a przynajmniej tę część, która zawiera jego osobę. W przygodzie uczestniczą nowe postaci: Conena, barbarzyńska fryzjerka, Nijel Niszczyciel (którego matka wciąż zmusza do noszenia wełnianej bielizny) i być może pierwszy dżin-yuppie, który zajmuje się lampami jako potencjalnie obiecującym rynkiem. Los prowadzi ich na Wschód czy też w stronę Osi, czy jakoś tak.

Źródło: Prószyński i S-ka

Greg Egan - Miasto permutacji

science fiction / cyberpunk / seria Wymiary

W erze totalnej cyfryzacji i handlu mocą obliczeniową transhumanizm przestał być ideą, a stał się usługą. Najbogatsi tworzą swoje Kopie: cyfrowe emulacje mózgu, zdolne do odczuwania i w pełni świadome swego istnienia. Ale te wirtualne byty nie mają praw. Nie mają ciał. I powoli zaczynają rozumieć, że zostały zamknięte w klatce.

W tym zdumiewająco przenikliwym thrillerze SF Greg Egan splata ze sobą losy uzależnionej od sztucznego życia programistki, która walczy o uratowanie umierającej matki, miliardera z przeszłością naznaczoną zbrodnią oraz kochanków, którzy odkrywają, że nawet wieczność nie gwarantuje szczęścia.

Miasto permutacji Grega Egana to klasyczna powieść cyberpunkowa, która przekracza granice gatunku – chłodna, matematyczna, precyzyjna i niepokojąco realna wizja przyszłości.

Źródło: Vesper

Uketsu - Dziwne obrazki

zagadka / Japonia / kryminał

en przyprawiający o dreszcze bestsellerowy kryminał wziął Japonię szturmem – z przerażająco świeżym podejściem do zbrodni i horroru. Seria pozornie niewinnych obrazków wciąga czytelnika w niepokojącą sieć nierozwiązanych zagadek i zaburzonych osobowości.

Czy zdołasz poznać tajemnicę tych dziwnych dziewięciu obrazków?

Wrzucony na bloga rysunek ciężarnej kobiety z włosami rozwianymi na wietrze.

Obrazek z zamazanym na szaro mieszkaniem w bloku, sporządzony przez zaginione dziecko.

Szkic górskich zboczy, narysowany drżącą ręką przez znalezioną w górach ofiarę morderstwa…

Co każdy z nich miał do przekazania? Jaka prawda kryje się w dziewięciu obrazkach? Gdy poznacie rozwiązanie, wszystkie elementy układanki połączą się w jedną całość…

Źródło: Czarna Owca

Adrian Tchaikovsky - Dzieci Ruiny.

science fiction / część cyklu / seria Wymiary

Świat Kern opuszcza ściśle współpracująca ze sobą załoga, złożona z pająków oraz z wywodzących się z Gilgamesza ludzi. Podczas wyprawy wszyscy pasażerowie zgodnie biorą udział w eksperymentach mających na celu poprawę komunikacji oraz wymianę wiedzy między dwoma gatunkami. Nadzór został powierzony Arvanie Kern, obecnie bytowi przypominającemu sztuczną inteligencję.

Kiedy ich statek zapuszcza się w obcy układ słoneczny, do którego ściąga ich szczątkowa transmisja radiowa, załoga staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Toczy się tu bowiem wojna, a uwaga walczących wkrótce skupia się na nowo przybyłych.

Eony wcześniej Aegean, ziemski statek z załogą naukowców-terraformerów, przybył do podwójnego układu planet, z których jedna daje nadzieję uciekającej z umierającej Ziemi ludzkości. Planeta, którą naukowcy nazywają Nod, jest jednak już zasiedlona tajemniczymi formami życia, natomiast druga, nazwana Damaszek, pokryta jest zlodowaciałymi oceanami. I tak, podczas gdy jeden zespół postanawia znaleźć sposób pozyskiwania wody z Damaszku, który w przyszłości mógłby stać się dzięki temu planetą gotową do zamieszkania dla ludzkości, drugi ogranicza się do obserwacji oraz badania biomu na Nod. Jednak swoimi pracami nieświadomie budzą coś na planecie. Coś naprawdę obcego, ale aż nazbyt znajomego i przerażającego.

Źródło: Vesper

biografia / non-fiction / muzyka

Mistrzowsko nakreślony obraz wyjątkowego artysty i narodzin muzyki rockowej.

Bob Dylan i muzyczna rewolucja była inspiracją dla twórców głośnego filmu „Kompletnie nieznany”, nominowanego do ośmiu Oscarów, w tym za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszą rolę męską – dla Timothée Chalameta.

Wieczorem 25 lipca 1965 roku Bob Dylan wszedł na scenę Festiwalu Folkowego w Newport w towarzystwie zespołu grającego na instrumentach podłączonych do prądu. Następnie wykrzyczał swój nowy rockowy przebój „Like a Rolling Stone”. Publiczność złożona z fanów muzyki folkowej i aktywistów politycznych, którzy obwołali Dylana swoim akustycznym prorokiem, zareagowała osłupieniem i buczeniem. Wyrazy uznania były nieliczne. Jednak ten dylanowski manifest muzycznej niezależności, został usłyszany na całym świecie. I dzisiaj uznawany jest za jedno z przełomowych wydarzeń w muzyce XX wieku – symboliczny koniec odrodzenia folku i narodziny rocka jako głosu pokolenia.

W książce Bob Dylan i muzyczna rewolucja Elijah Wald bada kulturowy, polityczny i historyczny kontekst przełomowego występu, który jasno ukazał, że lata sześćdziesiąte XX wieku były dekadą przemian. Dogłębnie analizuje odrodzenie folku, narodziny rocka oraz napięcia między tradycją a nowatorstwem w muzyce. Rzuca nowe światło na artystyczną ewolucję Boba Dylana, jego przywiązanie do bluesa, skomplikowane relacje z folkowym establishmentem i niegdysiejszym mentorem Pete'em Seegerem. A także ukazuje, w jaki sposób Dylan na zawsze odmienił muzykę popularną.

Odkrywająca nowe fakty w historii, która wydawała się dobrze znana, książka ta to dogłębna i błyskotliwa analiza wydarzenia w Newport, a także arcyciekawa refleksja nad jego długofalowym znaczeniem.

Źródło: Czarna Owca

Brian W. Aldiss - Zima Helikonii

finał trylogii / klasyka SF / seria Wymiary

Helikonia nieubłagalnie zmierza ku długiej, bezlitosnej zimie. Planeta oddala się od gorącego Freyra i dostaje się we władanie zimnej Bataliksy. Niegdyś kwitnące kultury i narody zamierają pod naporem śniegu, lodu i ciemności. Nadzieja staje się towarem deficytowym, a pamięć o lecie - mitem.

Brian W. Aldiss kolejny raz wraca do świata ludzi i fagorów - pradawnej rasy, która zimą odzyskuje panowanie nad planetą - by pokazać, że wszelkie cywilizacje podlegają takim samym prawom, jak przyroda: narodzinom, rozkwitowi i ostatecznemu upadkowi. Na tle majestatycznego, zamierającego świata rozgrywa się intymna opowieść o wierze, wolności i odpowiedzialności - wobec siebie, innych i planety.

Nagrodzona w 1985 roku nagrodą BSFA Zima Helikonii to zamknięcie jednej z najbardziej śmiałych i wizjonerskich trylogii w historii literatury science fiction. To głęboko humanistyczna opowieść o miejscu człowieka we wszechświecie - gdzie rozwój nie zawsze oznacza postęp, a mądrość często rodzi się z cierpienia.

Niniejsze wydanie zawiera stworzone przez samego autora dodatki - szczegółowe, quasi-naukowe aneksy, które porządkują wiedzę o Helikonii: jej geografii, biologii, astronomii czy historii.

Źródło: Vesper

Smerfy / dla dzieci / bajki

Nowa kolekcja bajek o przygodach smerfów to gratka dla miłośników niebieskich bohaterów!

W tej książce znajdziesz cztery zabawne, pełne humoru i przygód opowiadania oparte na popularnych odcinkach serialu i zilustrowane kadrami z animacji: Na smerfojagody, Zupa Kucharza, Opiekunowie Smerfika i Wyścig. Piąte opowiadanie zostało stworzone na motywach nowego filmu kinowego o przygodach smerfów, który miał swoją premierę w 2025. Pora więc zajrzeć do wioski smerfów i przekonać się, co wyniknie z nieporozumienia między Kucharzem a Ważniakiem, dokąd udał się Smerfik, którym mieli opiekować się Ciamajda z Głuptaskiem, kto stoi za nagłym zniknięciem smerfojagód z lasu i dlaczego nie warto stosować tajemniczych mikstur, by poprawić wyniki wyścigowych ślimaków. Ostatnie, filmowe opowiadanie pozwoli czytelnikom wyruszyć ze smerfami daleko poza granice ich leśnego świata, poznać zupełnie nowych, niezwykłych bohaterów i jeszcze raz poczuć magię wielkiego ekranu.

Opowieści zostały napisane prostym, zrozumiałym dla maluchów językiem, a duże litery ułatwią pierwsze próby samodzielnego czytania. Pięknie wydana książka to świetny pomysł na prezent!

Źródło: HarperCollins Polska