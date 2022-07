Octopus Film Festival 2022 - macki ośmiornicy znowu obejmą fanów kina gatunkowego. Tych atrakcji nie można przegapić

materiały prasowe

Octopus Film Festival 2021 doczeka się 5. edycji nietypowego festiwalu organizowanego w Gdańsku, gdzie seanse odbywają się w industrialnym otoczeniu Stoczni Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-7 sierpnia 2021 roku. Na film otwarcia wybrano fińską produkcję Hatching, która zachwyca niekonwencjonalnym podejściem do horroru. W programie znajdą się też dwie retrospektywy kultowych twórców: Enzo G. Castellari'ego i Doris Wishman. Tradycyjnie uczestnicy wydarzenia otrzymają pokaz filmu czytanym na żywo przez lektora. Tym razem Michal Milowicz przeczyta dialogi do Przekrętu Guya Ritchiego.

Octopus Film Festival oferuje niezwykłą atmosferę i najciekawsze filmy gatunkowe z całego świata. Ponownie organizowany jest Konkurs Główny, w którym zobaczyć będzie można najnowsze produkcje. Uczestnicy będą mogli wcielić się w rolę jurorów decydując, który z nich otrzyma główną nagrodę. Jednym z patronatów medialnych Festiwalu będzie także w tym roku portal naEKRANIE.pl.

Tegoroczne cykle:

Enzo G. Castellari – retrospektywa reżysera

Filmowe pożegnanie Tomasza Knapika

Doris Wishman – retrospektywa reżyserki

Dekada grozy

Midnight Movies

Odkopane taśmy. HORROR FOUND FOOTAGE

Pokazy specjalne

VHS Hell

Konkurs Główny

Spotkania i wykłady

materiały prasowe

Octopus Film Festival 2022 – co warto obejrzeć?

Badman (reż. Philippe Lacheau) – Konkurs Główny

Wydawało się, że świat superbohaterów widział już wszystko. Na Octopus Film Festival objawi się jednak Badman, którego marzenia przyczynią się do wpadnięcia w tarapaty. Bohaterem jest Cedric, aktor niskobudżetowych filmów, którego rozpoznawalność nie jest zbyt duża i można powiedzieć, że znany jest tylko wśród członków swojej rodziny. W końcu otrzyma jednak rolę Badmana, czyli superbohatera sprawiającego, że Avengers wyglądają na bandę dzieciaków z przedszkola. Pierwszego dnia na planie dojdzie jednak od wypadku, na skutek którego uwierzy, że naprawdę jest Badmanem. Ruszy więc toczyć walkę ze złem, a jego starania o zaprowadzenie porządku bez wątpienia rozbawią widzów.

Kino gatunkowe w Polsce miało przed wieloma laty swój bardzo płodny okres. Nawet jeśli nie były to filmy specjalnie udane, to jednak pozostało po tamtym czasie sporo intrygujących produkcji. Lubię nietoperze jest jedną z nich, bo oglądamy tu historię wampirzycy, która nie może opanować swojej żądzy krwi. Spotyka jednak psychiatrę, Rudolfa Junga. Prosi go o pomoc, aby ten wyleczył ją z wampiryzmu.

materiały prasowe

Podczas tegorocznej edycji Octopusa po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda za całokształt twórczości w kinie gatunkowym – Atramentowa Macka. Laureatem będzie włoski filmowiec i ulubieniec Quentina Tarantino – Enzo G. Castellari. Kultowy reżyser spaghetti westernów, poliziotteschi i macaroni combat. Filmem poprzedzającym spotkanie z reżyserem w Gdańsku, będzie właśnie pokaz Bohaterów z piekła zaliczających się do macaroni combat. Jest to przygodowa produkcja osadzona w czasach II Wojny Światowej.

Tradycyjnie na Octopus Film Festival powróci cykl VHS Hell. Jednym z zaprezentowanych filmów będzie obraz Sama Firstenberga, który pokazuje nam historię Joe Armstronga, amerykańskiego żołnierza stacjonującego na Filipinach. Jego przeciwnikami będą... źli wojownicy ninja, napadający na amerykańskie konwoje.

Film będzie nowym horrorem w reżyserii legendarnego Dario Argento. W głównych rolach widzowie zobaczą Ilenię Pastorelli oraz córkę reżysera, Asię Argento. Twórca wraca do swoich korzeni i osadza akcję filmu w Rzymie. Tam tajemniczy seryjny morderca tropi prostytutki, ale podczas jednego z nieudanych ataków, dziewczyna ucieka i ulega wypadkowi samochodowemu, co powoduje u niej utratę wzroku. Jedyną osobą, która przeżyła wypadek jest chłopiec o chińskim pochodzeniu – kobieta postanawia się nim zaopiekować i zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Cięcie! (reż. Michel Hazanavicius) – Konkurs Główny

Już sam opis fabuły wystarczy za rekomendację, bo oto zobaczymy ekipę taniego filmu o zombie, którzy kręcą fabułę o ekipie filmowej atakowanej przez zombie. Nietypowy styl prowadzenia narracji, dużo humoru i przede wszystkim świeża forma to coś, co warto sprawdzić na własnej skórze.

Deadstream (reż. Joseph Winter, Vanessa Winter) - Odkopane taśmy. HORROR FOUND FOOTAGE

Wydawało się, że formuła Paranormal Activity została wyciśnięta niczym woda ze swetra wystawionego na deszczową pogodę. Nic bardziej mylnego, bo widzowie, jak i krytycy rozpływają się nad filmem Deadstream. Bohaterem jest mężczyzna, który próbuje odbudować zasięgi, prowadząc relację live z nawiedzonego domu. Okazuje się jednak, że legendy o mieszkającym tam duchu nie były kłamstwem.

materiały prasowe

Nagie na księżycu (reż. Doris Wishman) – Doris Wishman – retrospektywa reżyserki

Przemoc na ekranie nie zawsze związana była tylko z mężczyznami. Prawdziwą królową kina eksploatacji jest bowiem Doris Wishman, która w latach 60. i 70. nakręciła całe mnóstwo filmów nawiązujących do filmowego ekstremum. Jedną z jej słynniejszych produkcji jest właśnie Nagie na księżycu, tworząca wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju sexploitation.

Na Octopus Film Festival po raz pierwszy zorganizowane zostaną pokazy partycypacyjne. Założeniem jest oglądanie Klubu winowajców na terenie Liceum Ogólnokształcącego, a obowiązkiem widzów jest przebranie się za przedstawicieli jednej z pięciu szkolnych grup. Film Johna Hughesa jest kultowy, więc jeśli ktoś nie miał okazji zobaczyć, to może zrobić to w naprawdę niezapomnianym anturażu.

Seans Ukryty (???) – Pokazy specjalne

Seans Ukryty to niesamowite doznania dla wszystkich uczestników. Wyznaczone miejsce zbiórki, a potem podróż w nieznane. Nikt nie zna tytułu filmu, lokacji i towarzyszące temu emocje są warte skosztowania.