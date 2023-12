OnePlus Open i popartowy renesans niedokończonego obrazu Michała Anioła

fot. OnePlus

Współpraca między OnePlus i londyńskim artystą Philipem Colbertem zaowocowała współczesną reinterpretacją dzieła Michała Anioła „Madonna z Manchesteru”. Ta odważna inicjatywa artystyczna nie tylko pozwala inaczej spojrzeć na renesansowy skarb, ale także stanowi kamień milowy w dialogu między historycznym kunsztem a cyfrowymi innowacjami. Zagłębiając się w ten popartowy projekt, jesteśmy świadkami transformacji niedokończonego obrazu Michała Anioła w tętniące życiem, cyfrowe tableau, łączące stulecia i kwestionujące konwencje artystycznej ekspresji.

Obraz „Dziewica z dzieciątkiem, św. Janem i aniołami”, szerzej znany jako „Madonna z Manchesteru”, to intrygująco niekompletne dzieło prezentowane na co dzień w londyńskiej National Gallery i przypisywane arcymistrzowi epoki renesansu. Obraz przedstawia Dziewicę Maryję siedzącą na skale z książką w dłoni i dwoma małymi chłopcami, Jezusem i Janem Chrzcicielem, u jej stóp. Dwa anioły stoją po jej prawej stronie, a zarysy dwóch kolejnych można zobaczyć po jej lewej stronie, choć postacie te są niedokończone. Fragmenty płaszcza Maryi również nie zostały jeszcze dokończone. Nie wiadomo, dlaczego włoski malarz, rzeźbiarz i architekt nigdy nie ukończył dzieła datowanego na około 1494 rok, czyli na wczesny okres jego działalności, siedem długich dekad przed jego śmiercią w 1564 roku.

fot. Wikipedia Commons

Philip Colbert, nazywany duchowym następcą Andy’ego Warhola, to współczesny artysta pochodzący z Londynu, znany ze swojego żywego popartu obfitującego w motyw homara. Mając za zadanie cyfrową reinterpretację obrazu Michała Anioła, Colbert nadał klasycznemu renesansowemu dziełu swój unikalny artystyczny sznyt. Jego wersja wprowadza żywą paletę kolorów, współczesne emoji, elementy charakterystyczne dla OnePlus oraz oczywiście homary, które tworząc intrygujący kontrast dla klasycznych postaci. Cyfrowa wersja nie zmienia oczywiście oryginału Michała Anioła, ale istnieje jako oddzielny, nowoczesny dialog z klasycznym dziełem.

fot. OnePlus

Sztalugą dla procesu twórczego był najnowszy smartfon flagowy OnePlus Open. Wyposażony w rozkładany ekran o wysokiej rozdzielczości, telefon przekształcił się w kompaktową, mobilną pracownię współczesnego artysty. Jego wielozadaniowość była kluczowa, umożliwiając Colbertowi pracę w każdej chwili i wykorzystywanie każdego momentu natchnienia w trakcie prac nad unowocześnieniem renesansowego dzieła sztuki.

Technologia stojąca za OnePlus Open ułatwia użytkownikom pracę i tworzenie w dowolnym miejscu i czasie. Rozkładany ekran pozwala na jednoczesne wyświetlanie do trzech aplikacji, wydajność wielu okien i wielozadaniowość oznaczała, że artysta był w stanie przełączać się między swoimi dziełami sztuki, niedokończoną „Madonną z Manchesteru” Michała Anioła i notatkami.

Umożliwiło to kreatywną wielozadaniowość, co miało kluczowe znaczenie dla Philipa, który szybko, ale precyzyjnie stworzył swoje dzieło. Dzięki paskowi zadań przypominającemu pulpit Open Canvas, wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości oraz opcji podzielonego ekranu, OnePlus Open jest nieocenionym narzędziem dla artystów i twórców, oferując szczegółowe i wciągające wrażenia twórcze, a wszystko to dostępne z urządzenia, które mieści się w kieszeni i jest otwarte na wszelkie przejawy kreatywności.

fot. OnePlus

To prawdziwy zaszczyt móc tchnąć nowe życie w kultowe dzieło Michała Anioła za pomocą OnePlus Open. Ta współpraca pokazuje, że można w ciekawy sposób połączyć sztukę, historię i technologię, która dzięki swoim nieskończonym możliwościom, w tym przypadku mając konkretnie na myśli otwierany smartfon od OnePlus, kształtuje niejako przyszłość kreatywności. OnePlus Open umożliwia swobodę pracy i tworzenia w dowolnym miejscu i czasie. Ukończenie tego arcydzieła było niezwykłą podróżą, możliwą tylko dzięki temu, że praktycznie przez cały czas w kieszeni nosiłem swoją pracownię – mogłem zajmować się obrazem zawsze i wszędzie

Projekt ten jest świadectwem ciągle ewoluującego związku między sztuką a technologią. Rola OnePlus Open w pracy Colberta podkreśla, że narzędzia cyfrowe są absolutnie integralną częścią procesu twórczego. Zestawienie cyfrowo ulepszonej wersji z oryginałem Michała Anioła w National Gallery służy nie tylko jako wystawa sztuki, ale także jako komentarz do nieuchronnego udziału najnowocześniejszych technologii w procesie twórczym.

Odsłonięcie wersji Colberta wywołało różne reakcje. Podczas gdy niektórzy doceniają innowacyjne połączenie przeszłości i teraźniejszości, inni pozostają sceptyczni wobec cyfrowych interwencji w sztukę klasyczną. Podział ten odzwierciedla szerszy dialog kulturowy na temat roli technologii w sztuce i tego, jak wpływa ona na nasze postrzeganie i interakcję z dziełami historycznymi.

fot. OnePlus

Współpraca między OnePlus i Philipem Colbertem otwiera nowe pole do rozważań, w jaki sposób sztuka może ewoluować poprzez integrację z technologią. Rodzi też intrygujące pytania o granice ekspresji artystycznej i o to, w jaki sposób nowoczesne narzędzia mogą oferować świeże spojrzenie na arcydzieła z przeszłości.