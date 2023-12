Świąteczny prezentownik naEKRANIE – nowoczesny duet OnePlus Nord

fot. OnePlus

Reklama

W poszukiwaniu nieprzesadnie drogich prezentów warto zainteresować się ofertą OnePlus z serii Nord. Tegoroczne budżetowe nowości firmy znanej z tworzenia „pogromców flagowców” to szybki pod każdym względem smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G i bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów OnePlus Nord Buds 2. W ducie oferują idealne połączenie funkcjonalności, wydajności i nowoczesnego designu.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Szukasz smartfona na prezent pod choinkę? OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to doskonały wybór, który łączy zaawansowaną technologię z eleganckim designem i przystępną ceną.

Ten smartfon ma wszystko czego można oczekiwać od nowoczesnego urządzenia. Napędzany jest przez szybki procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, a pojemna bateria 5000 mAh zapewnia długie godziny rozrywki bez obaw o wyczerpanie akumulatora, a ładowarka 67 W SUPERVOOC pozwala błyskawicznie uzupełnić energię. Z kolei o żywotność baterii dba Battery Health Engine.

fot. OnePlus

Miłośnicy mobilnej fotografii też będą z OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zadowoleni – główny aparat wyposażony jest w matrycę 108 Mpx, a zaawansowane funkcje pozwalają robić szczegółowe i efektowne zdjęcia. Będą one świetnie wyglądać na pięknym i oferującym wysoką jakość obrazu 6,7-calowym wyświetlaczu LCD FHD z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Zapewnia ona bardzo płynne wyświetlanie wszystkich treści. Na takim ekranie niezwykle przyjemnie się czyta, gra czy ogląda filmy. Swoje dokładają podwójne głośniki z Trybem Ultra Głośności 200%, a także wejście słuchawkowe dla tych, którzy wolą tradycyjne słuchawki przewodowe.

Dostępny w dwóch kolorach (Pastel Lime i Chromatic Gray) i wyceniony oficjalnie na 1599 zł w wersji 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to smartfon, który z pewnością sprawi radość każdemu, kto znajdzie go pod choinką.

OnePlus Nord

OnePlus Nord Buds 2

Smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G doskonale uzupełnią bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów i atrakcyjną ceną. OnePlus Nord Buds 2 to idealny wybór, który z pewnością sprawi im ogromną radość.

Słuchawki bezprzewodowe od OnePlus oferują niezwykłe wrażenia dźwiękowe dzięki funkcji BassWave, która podkreśla niskie tony. Wyposażone są w przetworniki o średnicy 12,4 mm, które sprawiają, że każda nuta jest wyrazista i krystalicznie czysta. Wsparcie dla technologii Dolby Atmos i Dirac Audio Tuner gwarantuje jeszcze większą wierność odtwarzanego dźwięku.

fot. OnePlus

Niebagatelną zaletą jest funkcja Active Noise Cancellation, która redukuje hałas w tle aż o 25 dB, uprzyjemniając podróże samolotem, metrem czy pociągiem. Słuchawki korzystają także z zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, która wzmacnia ludzki głos, co sprawdza się zarówno podczas prowadzenia rozmów, jak i słuchania podcastów. OnePlus Nord Buds 2 oferują także Tryb Przepuszczalności, pozwalający jednocześnie słuchać muzyki i być świadomym otoczenia.

Dostępne w dwóch kolorach: białym i czarnym, słuchawki OnePlus Nord Buds 2 wyróżniają się wzornictwem i pasują do każdego stylu.

Bateria słuchawek zapewnia do 7 godzin pracy (bez doładowania w etui) i maksymalnie do 36 godzin (przy wykorzystaniu etui do ładowania). Dodatkowo, certyfikat wodoodporności IP55 gwarantuje ich trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Kosztujące 349 zł OnePlus Nord Buds 2 to więcej niż słuchawki – to kompan na każdy dzień, który umili każdą chwilę swoim doskonałym dźwiękiem. Świetny prezent dla każdego, kto potrzebuje niedrogich słuchawek ze skutecznym ANC.