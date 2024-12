Dostałby miliony za zmianę koloru skóry swojego bohatera? Twórca serii Cross odmówił

fot. materiały prasowe

James Patterson to autor książek z cyklu o Alexie Crossie, który w niedawnym wywiadzie dla The Hollywood Reporter zdradził, że na pewnym etapie usiłowano go wręcz przekupić do zmiany koloru skóry głównego bohatera. Pattersonowi zaoferowano siedmiocyfrowę kwotę w zamian za uczynienie go białym człowiekiem. Wówczas pisarz miał odpowiedzieć: ""Pier*** się." To było bolesne, ale to zrobiłem. Nie chciałem, żeby Alex [Cross] był biały, bo to nie byłby ten sam człowiek."

Do tych słów odniósł się teraz Aldis Hodge, czyli aktor wcielający się w tytułowego bohatera.

To mnie zszokowało, zaimponowało i wzbudziło dumę. Dla mnie wejście w te buty, to zawsze stawienie się w pewnej pozycji władzy. Bycie częścią reprezentacji to ogromny przywilej i odpowiedzialność. Jestem zaszczycony, że powierzono mi to zadanie. Będę chciał to robić dalej tak jak należy. Czuję dumę, że należę do zespołu, który wierzy w te same wartości, co ja, szczególnie w odniesieniu do reprezentowania kultury. Wejście w buty Alexa to kolejna okazja na łamanie stereotypów i reprezentowanie prawdy na temat tego kim naprawdę jesteśmy. Musimy otwierać szerzej drzwi, żeby inni też dostali szanse.

Cross - co wiemy o serialu?

Jest to pokręcony thriller psychologiczny, w którym pierwsze skrzypce będzie odgrywać detektyw Alex Cross, który jest także psychologiem sądowym. Ma on unikalną zdolność wejścia do umysłu zabójców i ich ofiar, co pomaga mu ostatecznie złapać winnego.

W obsadzie są Aldis Hodge, Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford oraz Ryan Eggold.

Serial dostał już zamówienie na drugi sezon. Do jego regularnej obsady należą także Wes Chatham, Matthew Lillard, Jeanine Mason oraz Johnny Ray Gill. Twórcą i showrunnerem serialu jest Ben Watkins, znany z takich tytułów jak Ręka boga i Tożsamość szpiega.