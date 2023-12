OnePlus świętuje dekadę działalności wyjątkowym wydaniem smartfona OnePlus 12

fot. OnePlus

Założyciel firmy, Pete Lau, podkreślił znaczenie dekady istnienia marki na rynku, przypominając o jej filozofii "Never Settle", która oznacza ciągłe dążenie do innowacji i przekraczanie granic oczekiwań użytkowników. W ciągu ostatnich dziesięciu lat OnePlus zdobył uznanie dzięki swoim przełomowym produktom, jak pierwszy OnePlus One oraz wprowadzając innowacje takie jak płynny i intuicyjny system operacyjny, technologia czytnika linii papilarnych, ładowanie SuperVOOC, współpraca z fotograficzną marką Hasselblad czy platforma optymalizacji wydajności Trinity Engine.

Jedną z najnowszych propozycji firmy jest OnePlus Open, składany smartfon, który szybko zyskał popularność i w ciągu zaledwie tygodnia rozszedł się w przedsprzedaży na wszystkich rynkach. Urządzenie to odnotowało również rekordową liczbę subskrybentów powiadomień o dostępności na stronie oneplus.com w Europie.

Lau podzielił się także informacją, że globalna sprzedaż urządzeń OnePlus wzrosła w 2023 roku o 59% w porównaniu z rokiem poprzednim. W przyszłości firma zamierza skupić się na dalszym doskonaleniu swoich produktów, rozwijając technologie aparatu oraz oprogramowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Z okazji dziesięciolecia, OnePlus zaplanował serię wydarzeń i niespodzianek dla swoich użytkowników, w tym krótki film podsumowujący dziesięcioletnią podróż firmy i jej ducha "Never Settle”, którego premiera nastąpi 15 grudnia. Ponadto, w ramach programu "Power of Community", od 9 do 15 grudnia firma będzie prezentować nowe produkty stworzone przy udziale Społeczności, która liczy ponad 50,2 miliona zarejestrowanych członków.

Jako wyraz wdzięczności dla kluczowych członków Społeczności, OnePlus 12 zostanie wydany w specjalnym opakowaniu z nadrukowaną listą podziękowań. To symboliczny gest podkreślający rolę społeczności w rozwoju firmy.

Więcej informacji na temat obchodów dziesięciolecia OnePlus i nowych produktów można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: www.oneplus.com/event/10-year-anniversary.